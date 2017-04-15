媽寶討不到買車錢 燒屋嗆砍表弟姑姑

2017-04-15

〔記者陳恩惠、黃捷／台北報導〕19歲汪姓媽寶前晚向母親要28萬買車款遭拒，竟然縱火燒屋，表哥打電話責備他，汪嫌竟憤而購買2把西瓜刀、球棒打算報復，砸毀爸爸機車，嗆聲「要殺姑姑和表哥，燒奶奶家」；警方據報，及時趕抵將他壓制。

據悉，汪嫌無前科，4天前因涉販賣毒咖啡包被查獲交保，警詢後依預備殺人、恐嚇及公共危險罪送辦，士林地檢署訊後聲押獲准。

曾姓表哥說「這個弟弟很難溝通！」他表示，當他聽到表弟將舅媽的住處燒得一團亂，立刻駕車載著一同從事室內裝潢的舅舅趕去關心，途中打電話大罵汪嫌「不孝」，反遭汪怒斥：「我從未將你當成是我哥哥！叫我爸立刻將28萬元匯到戶頭，否則我要去殺你媽媽（指汪的姑姑），還要去燒奶奶的房子，連你一塊殺！」他趕緊報警。

向奶奶爭產 被趕出家門

士林警分局調查，汪嫌家境富裕，雙親多年前分居，他從小與奶奶同住士林，汪父及姑姑、表哥等親友則分別住在附近，汪嫌高自中畢業後就一 直賦閒在家，不升學也不工作，上週疑因向奶奶爭產，忤逆奶奶而被趕出家門，他才到中山北路七段與母親同住。

母掩犯行 稱煮餃子釀火災

警方調查，汪嫌前晚為了購車款與媽媽大吵，汪母先行離家，詎料，汪嫌憤而在瓦斯爐上澆油點火逃離，汪母返家驚見廚房、客廳遭到火噬，打電話向丈夫求救；警消調查時，汪母為掩護兒子犯行，還一度聲稱出門前忘記在煮餃子而釀禍，遭親友戳破。

汪嫌落網後，否認犯行，聲稱自己只是在電話中和表哥「輸贏」，並沒有要波及旁人的意思，況且他是砸爸爸的機車，關表哥什麼事？

士林地檢署訊後聲押，法院以預備殺尊親屬是重罪，且汪母護子心切，擔心他出來會串證，裁定汪嫌羈押禁見。