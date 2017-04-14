法拉利違規硬轉 騎士挨撞臉骨折
2017-04-14
〔記者邱俊福／台北報導〕林姓男子昨駕駛新車市價1400萬元的紅色法拉利F430跑車，卻在北市南港區囂張違規左轉，把對向機車撞得碎片滿地，24歲黃姓男騎士當場飛出重摔，造成臉部粉碎性骨折等重創，送醫開刀治療中。
33歲林姓駕駛外傳是開發App的知名科技新貴，警方不願證實。林男製作筆錄時頻頻詢問對方傷勢，說自己是以400多萬元購買這輛中古跑車，昨天中午正出門想要出售，未料發生意外，非常懊悔。
法拉利F430為V8發動機雙門跑車，排氣量4308cc，可提供490hp的動力，0至100km/h加速只需4秒，最高時速達315km/h，其車型深受F1的影響，新車市價約1400萬元左右。
警方初步調查，昨天中午12時許，林男駕駛跑車北往南行經北市永吉路，將要左轉忠孝東路時，綠燈左轉箭頭未亮便搶先左轉，當場跟對向黃男騎乘的機車撞上。
黃男撞車後重摔倒地，臉部有粉碎性骨折、手腳擦挫傷，緊急送醫救治，機車則嚴重毀損，幾成骨架；法拉利則是安全氣囊爆出，車頭凹陷、保險桿幾乎全毀。
北市警南港分局交通分隊與玉成派出所據報派員到場了解，查知林男沒有酒駕，但違規左轉，詳細肇事責任歸屬尚待進一步調查。
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