愛女賽跑淪植物人 槓學校4年 父遭判罰

2017-04-14

〔記者楊政郡／台中報導〕詹姓男子的女兒101年就讀台中市某國中，參加運動會賽跑後失去意識、呼吸，送醫呈植物人狀態。詹某多次到校協調無效，聲請國賠又被駁回，他怪罪班級導師及校護處理不當所致，105年元月4日開車到該校門口撒冥紙、丟雞蛋、以廣播方式辱罵教職員，雞蛋擊中郭姓主任，又對郭員辱罵五字經，台中地院依強暴侮辱罪判詹某罰金6千元。

無法釋懷 到校撒冥紙、丟雞蛋、罵教職員…

判決書指出，詹某女兒送醫後研判是長時間缺氧，有腦部缺氧損傷併雙肢體乏力症。事發4、5年來，39歲詹某與校方、市府多次協調，也提出國賠，一審請求3870萬餘元，二審請求其中2000萬元，均遭法院駁回確定。

但詹某認為，跑步比賽前，女兒有向級任導師反映感冒，導師還是派她出賽，而賽後又急救不當、延誤送醫，才導致女兒變植物人，但法院調查都與女兒呈植物人無因果關係，校方與市府拒絕國賠，經訴訟後也是駁回確定，詹男更難以釋懷。

105年元月間，詹男駕駛自小客車到校門口叫囂抗議，撒冥紙、丟雞蛋、以廣播方式辱罵教職員，該校郭姓學務主任以手機錄影蒐證，一顆雞蛋直接砸在郭員身上；幾分鐘後，警員到場，詹某還對郭員罵五字經，又衝上前去抓衣領，員警見狀才架開詹某，造成郭員前胸挫傷等傷害，郭員事後一度提告傷害，但傷害罪告訴後來撤回。