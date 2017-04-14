愛女賽跑淪植物人 槓學校4年 父遭判罰
2017-04-14
〔記者楊政郡／台中報導〕詹姓男子的女兒101年就讀台中市某國中，參加運動會賽跑後失去意識、呼吸，送醫呈植物人狀態。詹某多次到校協調無效，聲請國賠又被駁回，他怪罪班級導師及校護處理不當所致，105年元月4日開車到該校門口撒冥紙、丟雞蛋、以廣播方式辱罵教職員，雞蛋擊中郭姓主任，又對郭員辱罵五字經，台中地院依強暴侮辱罪判詹某罰金6千元。
無法釋懷 到校撒冥紙、丟雞蛋、罵教職員…
判決書指出，詹某女兒送醫後研判是長時間缺氧，有腦部缺氧損傷併雙肢體乏力症。事發4、5年來，39歲詹某與校方、市府多次協調，也提出國賠，一審請求3870萬餘元，二審請求其中2000萬元，均遭法院駁回確定。
但詹某認為，跑步比賽前，女兒有向級任導師反映感冒，導師還是派她出賽，而賽後又急救不當、延誤送醫，才導致女兒變植物人，但法院調查都與女兒呈植物人無因果關係，校方與市府拒絕國賠，經訴訟後也是駁回確定，詹男更難以釋懷。
105年元月間，詹男駕駛自小客車到校門口叫囂抗議，撒冥紙、丟雞蛋、以廣播方式辱罵教職員，該校郭姓學務主任以手機錄影蒐證，一顆雞蛋直接砸在郭員身上；幾分鐘後，警員到場，詹某還對郭員罵五字經，又衝上前去抓衣領，員警見狀才架開詹某，造成郭員前胸挫傷等傷害，郭員事後一度提告傷害，但傷害罪告訴後來撤回。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈
- 聯航暴力逐客 王牌大律師：芝加哥市府也要負責
- V20放大絕 LG買一送一
- 高鐵特區地雷 路中植草磚損車胎
- 中市分隔島種逾4千棵灌木 挨批趕業績
- 唐綺陽直播初吻 竟被「他」奪去了！
- 9月娶富家女！經紀人保鑣開道朴有天冷臉快閃
- 中國霾害 最大不確定因素
- 改善空污 1、2期柴油大客貨車淘汰千輛
- 震懾金正恩 傳美方海豹部隊演練斬首行動
- 大佛你玩潮？ 這款賞櫻系列照笑壞網友…
- 羅東博愛醫院 可嗶悠遊卡繳費
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Daily Air flight overruns runway on Orchid Island
- 台灣40年變化 全靠這兩機「照」
- 自由廣場》大學容不下藝廊？
- 第3次被「家蜂」螫 婦人休克險送命
- 「我就是策士」 川普冷對巴農
- Yoshiki不認秘婚 急開擇偶條件
- 杭菊種苗老化 銅鑼農會培養新品種
- 台積電Q2營收估衰退 下半年強彈
- 《晶湛技藝》繽紛嘉年華
- 《小包有戲》1
- 杜特蒂遭中警告後 不去南海登島插旗了
- 北市仁愛路改雙向通行 最快7月上路
- 《新加坡羽球超級賽》台灣內戰輕鬆打 戴資穎晉8強
- 男「直播」翻牆闖國防部 憲兵逮捕後送警
- 《粉嫩錶情》4
- 恰恰紀錄年 「四死球破千」中職第1人
- 北市區公所發防災頭套不教用 挨批
- 前瞻公聽會第三場》陳良基：台灣還有類比、假數位
- 公共托育聯盟 私托加入逾7成
- 《小包有戲》3
- 阿帕契姊:一日為箭靶終身為箭靶
- 板橋大遠百 郵輪看秀禮遇媽咪
- 士林4號公園遊具 輪椅可推上去玩
- 荒廢30多年 玉環天主堂絕美重現
- 募嬰幼兒物資 不少是新品
- 捷運、公車轉乘YouBike 擬前30分免費
- NBA本季關鍵字 「三」
- 吳慷仁虛榮當大使 受北影認證電影人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：愛女賽跑淪植物人 槓學校4年 父遭判罰
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分