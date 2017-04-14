愁每月10萬家用 幫夫自殺 狠妻詐保千萬
2017-04-14
妻沒勸阻夫還合謀
〔記者黃佳琳／高雄報導〕60歲車床工廠老闆王義祥，去年底身中多刀，慘死自家工廠內，檢警連月調查，發現王男久病厭世，且家庭每月開銷至少10萬元，他遂自砍20餘刀，假裝遭殺害，由協助他自殺的妻子詐領1200萬元保險金。橋頭地檢署偵結，將王妻依加工自殺罪提起公訴，並向法院求處重刑。
橋檢指出，王義祥長年罹患下背脊椎炎、右肩滑液囊炎等疾病，行動不便，且經營工廠收入不穩，全家每月開銷約10萬元；83年至105年，他陸續投保人壽險、意外險，保額計1200萬元。
去年11月25日上午，王男把自殺詐保念頭告訴妻子，妻子不但沒勸阻，反而與他合謀策劃；兩天後，王男服下妻子給的安眠藥，合力翻倒工廠內桌、椅、電視、風扇，將酒瓶、食物、筷子撒落一地，假造飲酒衝突的假象。
妻被辦加工自殺罪
王男躺在地上，拿刀朝自己的頸、後頭枕部砍了20多刀，王妻再拿繩綑綁他的手腳，製造被害假象。
王男因安眠藥發作，加上血流不止，休克死亡；王妻綁完丈夫後離開工廠，製造不在場證明，但鐵工廠及其住處附近監視器拍到王妻在案發後離去的身影，且無他人進出工廠，故認定王妻涉案。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈
- 聯航暴力逐客 王牌大律師：芝加哥市府也要負責
- V20放大絕 LG買一送一
- 高鐵特區地雷 路中植草磚損車胎
- 中市分隔島種逾4千棵灌木 挨批趕業績
- 唐綺陽直播初吻 竟被「他」奪去了！
- 9月娶富家女！經紀人保鑣開道朴有天冷臉快閃
- 中國霾害 最大不確定因素
- 改善空污 1、2期柴油大客貨車淘汰千輛
- 震懾金正恩 傳美方海豹部隊演練斬首行動
- 大佛你玩潮？ 這款賞櫻系列照笑壞網友…
- 羅東博愛醫院 可嗶悠遊卡繳費
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Daily Air flight overruns runway on Orchid Island
- 台灣40年變化 全靠這兩機「照」
- 自由廣場》大學容不下藝廊？
- 第3次被「家蜂」螫 婦人休克險送命
- 「我就是策士」 川普冷對巴農
- Yoshiki不認秘婚 急開擇偶條件
- 杭菊種苗老化 銅鑼農會培養新品種
- 台積電Q2營收估衰退 下半年強彈
- 《晶湛技藝》繽紛嘉年華
- 《小包有戲》1
- 杜特蒂遭中警告後 不去南海登島插旗了
- 北市仁愛路改雙向通行 最快7月上路
- 《新加坡羽球超級賽》台灣內戰輕鬆打 戴資穎晉8強
- 男「直播」翻牆闖國防部 憲兵逮捕後送警
- 《粉嫩錶情》4
- 恰恰紀錄年 「四死球破千」中職第1人
- 北市區公所發防災頭套不教用 挨批
- 前瞻公聽會第三場》陳良基：台灣還有類比、假數位
- 公共托育聯盟 私托加入逾7成
- 《小包有戲》3
- 阿帕契姊:一日為箭靶終身為箭靶
- 板橋大遠百 郵輪看秀禮遇媽咪
- 士林4號公園遊具 輪椅可推上去玩
- 荒廢30多年 玉環天主堂絕美重現
- 募嬰幼兒物資 不少是新品
- 捷運、公車轉乘YouBike 擬前30分免費
- NBA本季關鍵字 「三」
- 吳慷仁虛榮當大使 受北影認證電影人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：愁每月10萬家用 幫夫自殺 狠妻詐保千萬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分