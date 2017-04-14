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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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愁每月10萬家用 幫夫自殺 狠妻詐保千萬

2017-04-14

妻沒勸阻夫還合謀

〔記者黃佳琳／高雄報導〕60歲車床工廠老闆王義祥，去年底身中多刀，慘死自家工廠內，檢警連月調查，發現王男久病厭世，且家庭每月開銷至少10萬元，他遂自砍20餘刀，假裝遭殺害，由協助他自殺的妻子詐領1200萬元保險金。橋頭地檢署偵結，將王妻依加工自殺罪提起公訴，並向法院求處重刑。

橋檢指出，王義祥長年罹患下背脊椎炎、右肩滑液囊炎等疾病，行動不便，且經營工廠收入不穩，全家每月開銷約10萬元；83年至105年，他陸續投保人壽險、意外險，保額計1200萬元。

去年11月25日上午，王男把自殺詐保念頭告訴妻子，妻子不但沒勸阻，反而與他合謀策劃；兩天後，王男服下妻子給的安眠藥，合力翻倒工廠內桌、椅、電視、風扇，將酒瓶、食物、筷子撒落一地，假造飲酒衝突的假象。

妻被辦加工自殺罪

王男躺在地上，拿刀朝自己的頸、後頭枕部砍了20多刀，王妻再拿繩綑綁他的手腳，製造被害假象。

王男因安眠藥發作，加上血流不止，休克死亡；王妻綁完丈夫後離開工廠，製造不在場證明，但鐵工廠及其住處附近監視器拍到王妻在案發後離去的身影，且無他人進出工廠，故認定王妻涉案。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

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  • 王妻因協助丈夫自殺詐保被起訴。（資料照，記者洪臣宏翻攝）

    王妻因協助丈夫自殺詐保被起訴。（資料照，記者洪臣宏翻攝）

  • 命案發生時，王姓老闆陳屍於鐵工廠後方休息區。（資料照，記者洪臣宏翻攝）

    命案發生時，王姓老闆陳屍於鐵工廠後方休息區。（資料照，記者洪臣宏翻攝）

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