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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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139號縣道多彎道 練家子愛試車

2017-04-14

〔記者陳鳳麗／南投報導〕跨越南投縣、彰化縣的139號縣道，沿途彎道、坡道極多，近年來吸引大型重型機車、汽車前來試車、飆車，惟已發生多起死傷車禍，彰、投兩縣警方不時取締，但仍有汽機車駕駛挑戰公權力。

139號縣道北起彰化縣伸港鄉，南至南投縣鹿谷鄉初鄉，全長75.79公里，該道路依山勢闢建，彎道、坡道多，試車可看出車子的馬力及扭力，試技術可練過彎、超車，加上沿途有八卦山、微熱山丘、落羽松森林等景點，吸引不少重機族、開車族前來。

警強力取締 近年已少見飆車

139號縣道熱門路段近年來也有更迭，6年前南投縣中寮鄉到集集鎮路段，常有大型重型機車騎士到此競速，還PO上網炫耀，經草屯警分局和南投縣交通隊大力取締後，近兩年該路段已較少飆車。

近幾年，大型重型機車和汽車已移至139號縣道彰化到南投市路段，而該路段已發生多起死傷車禍，包括女警羅佳佳也撞到路樹傷重死亡；去年1月也有4輛汽車在彰化路段狂飆，時速一度高達130公里，後來在大彎道失控撞車，所幸傷勢不重。

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  • 警方近來在139縣道加強取締，飆車族已少見。（資料照，圖中人物與新聞事物無關）

    警方近來在139縣道加強取締，飆車族已少見。（資料照，圖中人物與新聞事物無關）

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