神秘頭文字D／山區盲飆150KM 冠軍賽車手被點名

2017-04-14

飆車影片被PO上網

〔記者陳鳳麗／南投報導〕山道彎路的神秘飆車手是誰？今年1月9日深夜，有汽車在彰、投之間的139號縣道，仿周杰倫電影「頭文字D」在山路飄移，時速最高達150公里。飆車影片被PO上網後，草屯警方發現PO文帳號是賽車手尤翊豪，當天他的手機訊號也在南投移動，前天傳喚他到案，但尤翊豪全盤否認，還說遭人陷害，因沿路監視器未拍到車牌及駕駛面貌，警方將繼續追查，昨先依公共危險罪嫌函送法辦。

帳號是賽車手尤翊豪

PO在YouTube的這支飆車影片，是用手機在車內拍攝。

影片顯示，今年1月9日深夜11點多，一輛自小客車在139縣道的南投縣中寮到集集路段狂飆，多次竄入對向車道，儀表顯示時速從70多到150公里，但該路段限速50公里，該車曾超速100公里，但未拍出駕駛面貌。

尤翊豪稱遭人陷害

草屯警分局日前發現PO片者是「尤翊豪」，查出他是賽車手，而飆車是危險駕駛，已構成公共危險罪，前天傳喚他到案。

尤翊豪否認自己是飆車者，還說：「誰會笨到違規還自己具名PO影片？」聲稱有人假他之名PO片，疑遭人陷害。尤翊豪指影片裡的駕駛不是他，他也不知誰坐在副駕駛座，也未說明他懷疑被誰陷害。

尤翊豪表示，他是領有賽車執照的職業賽車手，常出國比賽，平日在屏東大鵬灣賽車場練車，不會到一般道路飆車，因會危及其他用路人的安全。他說，不曾到南投飆車，唯一到南投就是到草屯鎮寶島時代村參加車聚。

駕照若被扣 會被禁賽

警方追查，當天沿途監視器影像已被覆蓋，無法調出車牌號碼，尤翊豪的手機訊號當天在南投移動，尤卻無法說明原因。由於他否認是飆車者，警方未對他開出超速罰單，先以公共危險罪將他函送法辦。尤翊豪說：「我會配合調查。」

警方透露，賽車協會對賽車手要求嚴格，若吊扣駕照，將被禁賽。