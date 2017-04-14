4/13 威力彩頭獎連17摃

2017-04-14

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106030期威力彩，頭獎連17摃，獎金3.2億元累入下期。昨晚開獎的第106088期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落台北市士林區社正路56號「湧金葫彩券行」。