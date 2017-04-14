追捕拒檢轎車 拚警犁田
2017-04-14
一輛曾衝撞過路檢點的白色馬自達租賃車，昨天凌晨行經新北市三重區重陽路、自強路口時，車速忽快忽慢，引起正在取締違停的警員駱勇丞注意，該車再度拒檢逃跑，駱員騎警用機車鳴笛追車時，不慎壓到濕滑的標誌線「犁田」，機車失控噴飛30公尺，警車還滑行推撞停等紅燈的賓士車，所幸駱員僅多處撕裂傷無礙，警方目前全面追緝拒檢逃逸的馬自達轎車。
（記者王宣晴）
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