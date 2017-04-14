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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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盜刷亡母信用卡 花了47萬銀行不知

2017-04-14

〔記者余瑞仁／桃園報導〕銀行信用卡徵信出現漏洞？60歲何姓男子的母親5年前過世，他涉嫌持亡母的信用卡刷卡簽帳，2年內刷卡達196筆、累計金額46萬9千餘元，直到無力繳款被銀行催帳，桃園地檢署昨依偽造文書罪嫌將何男起訴。

銀行業者向檢方表示，近5年來聯合徵信中心與戶政機關的電腦系統連線，各家銀行可主動透過聯合徵信中心的資料庫，查詢銀行業務相關客戶是否死亡，如發現客戶死亡，就會主動辦理帳戶註銷；此案有可能是銀行內部作業疏失，或者是家屬未依規定辦理除戶登記。

何男向檢方坦承冒簽母親的信用卡消費，多用於車輛加油、大賣場購物、繳納有線電視帳單以及出國旅遊、餐廳吃飯、購買家具。他供稱，直到無力繳款被銀行催帳，銀行才發現卡主何母早於101年間死亡，何男也說，早就向戶政事務所辦理母親死亡的除戶登記。

銀行業者指出，家人死亡後，家屬應持死亡證明向銀行辦理除戶作業，結清帳戶；另對長期未異動的帳戶，也有可能10幾年都無法連絡而形成懸帳，而各銀行對懸帳註銷的時間則規定不一。

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2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
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