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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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追殺滷味小開 兩嫌被逮

2017-04-14

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市謝姓滷味小開前天駕駛賓士車，遭後方駕駛BMW惡煞持步槍、手槍連開至少17槍追殺，警方逮到2名追車共犯。警方調查，謝男與他人疑有宿怨，案發前曾向對方嗆聲「要怎樣都沒關係」，引發殺機。

27歲謝男分送家族滷味到市區攤位，前天凌晨1時許於鳥松區澄清湖一帶遭BMW等5部車追殺，BMW車上2嫌分持長短槍朝賓士車連開至少17槍，謝男右腰際中彈，忍痛到2公里外的鳥松分駐所求救，現仍於高雄長庚加護病房救治。

仁武警分局偵查隊長郭家峰說，王男（22歲）與陳男（23歲）供稱於手機遊戲聊天室接獲友人PO文「到澄清湖集結，叫支援」，因此開車到場助勢，不清楚友人為何要開槍追車。

警方調查，今年3月10日，謝男買賓士過戶，與一男子疑有宿怨，警方已排除行車糾紛及前車主環保工程糾紛可能性。警方在案發現場拾獲11枚65步槍、2枚90手槍彈殼，賓士車前後擋風玻璃及車頂都有彈孔，嫌犯明顯要置人於死，警方正全力追查。

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  • 高雄小開賓士車遭掃射，警逮2名追車共犯。（記者黃旭磊攝）

    高雄小開賓士車遭掃射，警逮2名追車共犯。（記者黃旭磊攝）

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