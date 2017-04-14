孕妻返台尋夫 通緝犯接機被活逮
2017-04-14
〔記者鄭景議／台北報導〕38歲的呂姓毒品通緝犯逃亡5年，本月11日冒著被捕可能，堅持到松山機場等候懷孕的新加坡籍愛妻來台，卻不知自己的行蹤早被航警局台北分局航警鎖定，2人見面擁抱時，埋伏已久的航警上前逮人，呂妻事後傷心地打電話向航警表示：「還我丈夫來，不然我跟他一起去關！」
據了解，呂男5年前施用一級毒品遭逮，判刑後遲未入監服刑遭通緝，30餘歲的呂妻是日裔新加坡人，與呂男1年多前結婚，但夫妻倆聚少離多，呂妻較長時間住日本娘家，偶爾才來台與呂男相聚。
據悉，移民署移民官懷疑呂妻以假結婚的身分入境，對呂妻身分做進一步調查，意外發現呂男已被通緝5年，研判呂男會在妻子入境前來接機，因此通知航警，本月11日下午在機場入境出口守株待兔，就在2人開心擁抱時逮人，只見呂妻原本的笑臉瞬間消失，呂男乖乖認栽。
呂妻愛夫心切，回家後愈想愈難過，隔天一早打電話到警局，泣訴與丈夫聚少離多，連剛要出生的孩子也見不到爸爸，拜託警方放人，「不然我跟他一起去關！」員警不斷耐心解釋，呂妻才釋懷，表示會在家安心待產，與孩子一起等待丈夫出獄。
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