弒親嫌稱被自白 檢警反駁

2017-04-14

〔記者陳鳳麗／南投報導〕弒母嫌犯王忠義官司出現逆轉，他昨天反駁檢警所提的種種疑點，還稱他在檢警偵辦期間是「被自白」；檢警無奈回應，當天筆錄譯文多達6、70頁，王說的不合理處都被警方一一吐槽，最後他才承認，何來「被自白」？

70頁筆錄譯文反駁

王忠義昨日前往台中高分院拿個人物品和卷宗，強調會把卷宗分批上網，讓社會公評。

對於檢警指王母肩、頸和上背瘀血，且沒有擦傷，王忠義解釋，沒其他擦傷是因水中石頭是圓的，不一定會刮傷，況且潭深不是115公分，而是126公分，而法醫也說母親遺體沒有抵抗傷和防禦傷。

他還說，為母親投保並非要詐領保險金，是因為要上阿里山坐小火車，家中只有自己和母親沒有投保，因此才投保。

檢警對王忠義頻放話頗為無奈，透露王母若是摔入淺潭中，就算石頭圓的沒有擦傷，何以身體其他部位都沒瘀傷，只有肩頸上背瘀傷？況且法醫在解剖報告寫明瘀傷是壓制所造成。

投保一事則是保險員告知，曾請他為母親投保旅遊平安險就好，他卻堅持要保長期險，並向公司投訴，最後才讓他投保50萬元的微型傷害險。

另外，王忠義提及「被自白」，指因太太身體有恙也掛了號，為讓她快去就醫才會被自白，只要看過原始筆錄，就知「自白」是怎麼一回事。

檢警回應，其實當天筆錄譯文多達6、70頁，王說的不合理處都被警方一一吐槽，最後他才承認。