炸雞換兩顆子彈 大隊長談判實錄解密
2017-04-14
〔記者湯世名／彰化報導〕危機談判狀況增多，但全台談判專家不到百人，警政署下月開班授課，為全台40名外事、刑事人員授予「談判心法」，考過才能獲頒「談判證書」並上第一線。
台灣治安史著名的警匪談判，過去有陳進興挾持南非武官案，前年則有台東大學學生遭挾持案，當時警署下令「領有談判官證書的才能與匪談判」，目前為彰化縣刑警大隊長的鄢志豪，時任台東縣刑警大隊長，他親上第一線，發揮高超談判技巧，最終人質平安獲釋，他是警署「談判班」的授課教官之一。
以台東案，鄢志豪說，林嫌以槍抵住3名大學生要脅：「我要殺了他們再自殺！」他與談判幹部喊話：「你只是犯小案，又不是殺死人，若被誣陷，可向檢察官陳情來還你清白呀！」林嫌一度要求女友及與他有糾紛的員警進入，鄢志豪分析員警及女友很可能激怒對方，萬一開槍殺人「全都完了」，沒有照辦，但用飲料、炸雞換取對方交出2顆子彈，並提醒他：「這3人萬一聯手，很容易就壓制你」，林嫌覺得有理，交出2名人質；21小時後，林嫌身心疲憊，決定投降，交出最後人質與槍彈。
上月在彰化市的警匪槍擊案，鄢志豪率彰化警分局偵查隊長鐘振邦與詹嫌談判，詹要求見女友，鄢志豪擔心他「殺女友再自殺」，又發現詹嫌與父感情甚篤，找來詹父動之以情，果然說服詹嫌投降。
鄢志豪說，「談判技巧是無數次的實務經驗累積而成的，每次都是冒生命危險」，面對歹徒有刀、槍甚至人質，一定要透過傾聽與同理心建構「站在同一條陣線」的互信，觀察語氣與肢體語言，在什麼時間說什麼話，什麼該給、什麼不該給或要給什麼？「鬥智又鬥膽」才能獲勝。
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