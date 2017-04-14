幼被生父性侵... 少女遭母男友伸狼爪
2017-04-14
狼男被重判12年
〔記者吳昇儒／基隆報導〕16歲小雪幼時遭生父性侵，罹患創傷後壓力症候群，母親離婚後帶走小雪及妹妹小惠（均為化名）和李姓男子同居，母兼3份工養家，李男照顧家裡，竟對2女指侵、猥褻；基隆地院依強制性交等罪將李男判刑12年。
檢警調查，小雪的母親為了養家，時間全耗在3份工，李男負責照顧小孩起居和接送上下學，還要女兒叫李男「爸爸」。
長女罹創傷症候群
56歲李男本是保全，102年與小雪的母親同居後，窩在家中吃軟飯，見當時13歲、11歲的2女可欺，只要其母不在家，就對2女伸狼爪。小雪的創傷後壓力症候群日益嚴重，除了老師、母親，不願和其他大人說話。
小雪一家人符合低收入戶資格，103年接受政府補助健康檢查，醫護發現小雪的妹妹小惠肛門撕裂傷。社工還發現檢查結束後，2女不願接近來接她們的李男，遂通知母親並通報學校。
小惠向老師說：「爸爸（李男）會摸我胸部及尿尿的地方，對姊姊也是，只要媽媽不在就會摸。」老師報警，母親認為小孩亂講話，李男也否認犯案。
檢察官耐心詢問，小雪說出被欺負的細節，供詞和小惠吻合，加上小惠肛門撕裂傷等事證，遂將李男起訴。母親這才相信，與他分手。
基隆地院法官認定，李男對未滿14歲女子犯強制性交，共5罪各處7年2月徒刑，另又對未滿14歲及心智缺陷女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年半，合併應執行徒刑12年。
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