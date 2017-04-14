４建議 讓小燈泡犧牲有價值
2017-04-14
〔記者黃捷／台北報導〕小燈泡媽媽王婉諭昨與委任律師發表2600多字「最終意見陳述」並陳遞書狀，提出政府應建立高危人群資料庫、及期待判決書中能回饋社會安全系統的建置、提出預防此類犯罪、發掘犯罪成因等4項建議，希望「讓小燈泡的犧牲，能在絕地裡找到價值」。
意見陳述指出，王男成長歷程家庭支持度低、課業退步、屢屢輟學、交友不慎、接觸毒品、工作失利等，讓王男罹病產生犯罪機轉，顯見各環節均應建立支持系統，政府應在兼顧人權同時建立資料庫，標註、關懷高危人群，「我們需要拆彈人員，而不只是等到爆炸之後清理現場。」
她說，王景玉至今無病識感，缺乏同理心及罪惡感，影響再犯風險及教化可能的評估，目前精神醫學尚無明確對策，如何處置這樣的犯人是司法及社會的難題，認為防治上需多方支援與努力。
王婉諭表示，案發後社會大眾認為她應仇視王男，對她聚焦犯罪成因及預防，產生非理性批評，無疑是對她的二次傷害，她認為犯人毋庸置疑要付出代價，但反對「除之而後快」的大眾心理；若法院能仔細審酌犯罪心理構成、犯罪行為成因、成長歷程中其他社會角色的影響，定能引起更多改善社會關係的行動。
此外，案發初期媒體過度報導，形成對被害者家屬壓力，令家屬至今深感痛苦，復原創傷遙遙無期。而公開法庭曾勘驗王男與父親會面錄音，提及兩百萬元和解一事，遭外界誤會是她提出的賠償金額，導致她追尋犯罪成因被曲解是替王男開脫，建議法院往後改做逐字稿。
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