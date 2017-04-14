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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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兇嫌下跪道歉 小燈泡媽轉頭拒看

2017-04-14

〔記者黃捷／台北報導〕小燈泡命案昨辯論終結，王景玉認罪「我不應該殺人」，並向小燈泡媽媽王婉諭下跪道歉，王婉諭表情嚴肅轉開頭，不想正臉看他一眼。檢察官論告說，王男犯案時有辨識能力，再犯可能性達77%，求處死刑；律師說王受精神疾病影響，是病人不是惡人，建請判有期徒刑及刑前治療。審判長諭知5月12日上午10點宣判。

檢察官︰再犯可能性達77%

庭訊時王男表示知錯，審判長問他：「你知道認罪的意思？」王回：「我殺了人，應受法律制裁。」審判長再問：「你為什麼殺人？」王說：「因為我生病了。」

王稱，當時認為要殺小女孩才能傳宗接代，現在卻要受法律制裁，所以知道不能殺人；法官提及如果沒有法律，就認為可以殺人？王沈思數秒回說：「不行，人家活得好好的，不能因自己的問題就去殺人。」

公訴檢察官說，王罹患思覺失調症，犯案時沒有情緒起伏，與女童無恩怨，卻用「剁頸」兇殘手段剝奪女童生命，屬「最嚴重的犯行」；王服役後在大賣場工作1年多，智識能力尚可，曾因精神疾病兩度送醫，但拒絕治療，導致病情惡化，責任大都在自己。

檢方說，王曾向法官說：「覺得病情不嚴重，可不可以不吃藥？」顯然沒有病識感，另依陳若璋教授鑑定報告，以3種架構評估再犯可能性為60%、66%及77%，王若假釋出獄，悲劇可能重演。

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  • 王婉諭庭後匆匆離去，未接受採訪。 （記者黃捷攝）

    王婉諭庭後匆匆離去，未接受採訪。 （記者黃捷攝）

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