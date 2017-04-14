兇嫌下跪道歉 小燈泡媽轉頭拒看
2017-04-14
〔記者黃捷／台北報導〕小燈泡命案昨辯論終結，王景玉認罪「我不應該殺人」，並向小燈泡媽媽王婉諭下跪道歉，王婉諭表情嚴肅轉開頭，不想正臉看他一眼。檢察官論告說，王男犯案時有辨識能力，再犯可能性達77%，求處死刑；律師說王受精神疾病影響，是病人不是惡人，建請判有期徒刑及刑前治療。審判長諭知5月12日上午10點宣判。
檢察官︰再犯可能性達77%
庭訊時王男表示知錯，審判長問他：「你知道認罪的意思？」王回：「我殺了人，應受法律制裁。」審判長再問：「你為什麼殺人？」王說：「因為我生病了。」
王稱，當時認為要殺小女孩才能傳宗接代，現在卻要受法律制裁，所以知道不能殺人；法官提及如果沒有法律，就認為可以殺人？王沈思數秒回說：「不行，人家活得好好的，不能因自己的問題就去殺人。」
公訴檢察官說，王罹患思覺失調症，犯案時沒有情緒起伏，與女童無恩怨，卻用「剁頸」兇殘手段剝奪女童生命，屬「最嚴重的犯行」；王服役後在大賣場工作1年多，智識能力尚可，曾因精神疾病兩度送醫，但拒絕治療，導致病情惡化，責任大都在自己。
檢方說，王曾向法官說：「覺得病情不嚴重，可不可以不吃藥？」顯然沒有病識感，另依陳若璋教授鑑定報告，以3種架構評估再犯可能性為60%、66%及77%，王若假釋出獄，悲劇可能重演。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈
- 聯航暴力逐客 王牌大律師：芝加哥市府也要負責
- V20放大絕 LG買一送一
- 高鐵特區地雷 路中植草磚損車胎
- 中市分隔島種逾4千棵灌木 挨批趕業績
- 唐綺陽直播初吻 竟被「他」奪去了！
- 9月娶富家女！經紀人保鑣開道朴有天冷臉快閃
- 中國霾害 最大不確定因素
- 改善空污 1、2期柴油大客貨車淘汰千輛
- 震懾金正恩 傳美方海豹部隊演練斬首行動
- 大佛你玩潮？ 這款賞櫻系列照笑壞網友…
- 羅東博愛醫院 可嗶悠遊卡繳費
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Daily Air flight overruns runway on Orchid Island
- 台灣40年變化 全靠這兩機「照」
- 自由廣場》大學容不下藝廊？
- 第3次被「家蜂」螫 婦人休克險送命
- 「我就是策士」 川普冷對巴農
- Yoshiki不認秘婚 急開擇偶條件
- 杭菊種苗老化 銅鑼農會培養新品種
- 台積電Q2營收估衰退 下半年強彈
- 《晶湛技藝》繽紛嘉年華
- 《小包有戲》1
- 杜特蒂遭中警告後 不去南海登島插旗了
- 北市仁愛路改雙向通行 最快7月上路
- 《新加坡羽球超級賽》台灣內戰輕鬆打 戴資穎晉8強
- 男「直播」翻牆闖國防部 憲兵逮捕後送警
- 《粉嫩錶情》4
- 恰恰紀錄年 「四死球破千」中職第1人
- 北市區公所發防災頭套不教用 挨批
- 前瞻公聽會第三場》陳良基：台灣還有類比、假數位
- 公共托育聯盟 私托加入逾7成
- 《小包有戲》3
- 阿帕契姊:一日為箭靶終身為箭靶
- 板橋大遠百 郵輪看秀禮遇媽咪
- 士林4號公園遊具 輪椅可推上去玩
- 荒廢30多年 玉環天主堂絕美重現
- 募嬰幼兒物資 不少是新品
- 捷運、公車轉乘YouBike 擬前30分免費
- NBA本季關鍵字 「三」
- 吳慷仁虛榮當大使 受北影認證電影人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：兇嫌下跪道歉 小燈泡媽轉頭拒看
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分