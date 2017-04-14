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美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈 懸宕20年的掩埋場該有答案了
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砍警13刀 前金牌國手淚求輕判

2017-04-14

〔記者楊國文／台北報導〕曾代表我國在東亞運保齡球奪金的廚師吳志展，不滿被警員張家逢開違規停車罰單，當街以剁骨刀猛砍張員13刀險些奪命，一審被重判9年半，高等法院昨辯論終結，吳男當庭流淚懺悔，表示一時衝動犯下大錯，已誠心後悔，會盡力賠償，求法官「判輕一點」。但張員庭後仍認為，「應對吳男重判接受最嚴厲的法律制裁」。此案訂5月4日宣判。

警員氣憤 要求重判

擔任鐵板燒師傅的57歲吳志展，去年8月2日下午4時到新北市板橋溪頭街的小客貨車停車處取車，發現擋風玻璃上夾著8月1日、2日遭連續開立的6張違規停車逕行舉發單，當時34歲的新北市海山分局警員張家逢在鄰近，吳男質問：「這些是不是都是你開的？」並把車停在路中央不動，發洩不滿。

張員勸吳男移車，勿妨礙他人通行，吳男不理會，張員拿出相機蒐證，吳男竟從車上拿出剁骨刀，朝張員頸、胸、腹部等處猛砍13刀後逃離，張員送醫急救後撿回一命。吳男在兒子的陪同下投案。

廚師自稱 待人客氣

吳男否認殺人犯意，自稱「平時待人客氣」，供稱當時腦袋一片空白，不知道自己在做什麼。但檢方從監視器畫面清楚看出，張員被吳男追砍倒地掙扎，吳男卻一再上前揮刀，其中兩次揮向張員左頸部，還曾以雙手握刀「由上往下」猛砍，認定有殺人犯意，依殺人罪起訴他；一審重判他9年半徒刑。

高等法院昨召開言詞辯論庭，高檢署檢察官呂光華指吳男整個揮刀追砍過程中，明顯有意使張員喪命，觸犯殺人未遂罪犯行明確。吳男聲淚俱下，請求法官給予自新機會，希望判輕一點，也會盡力賠償；吳男還押時一路雙手合十，哽咽泛淚公開向張員鞠躬道歉，3度表示「我做錯了」，希望獲得原諒。但張員庭後仍氣憤稱，他穿著警察制服執法，吳男竟拿刀一路朝他追砍，無法原諒，並提出380萬元民事求償。

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  • 砍傷員警的前國手吳志展還押時，雙手合十一再對受傷的張家逢鞠躬道歉，請求原諒。（記者楊國文攝）

    砍傷員警的前國手吳志展還押時，雙手合十一再對受傷的張家逢鞠躬道歉，請求原諒。（記者楊國文攝）

  • 張家逢氣憤指出，吳應受最嚴厲的法律制裁。（記者楊國文攝）

    張家逢氣憤指出，吳應受最嚴厲的法律制裁。（記者楊國文攝）

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