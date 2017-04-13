小開駕賓士遭掃射 疑買二手車遭誤認

2017-04-13

〔記者洪臣宏／高雄報導〕家中經營滷味的27歲謝男，昨開賓士車搭載陳姓女友人，行經高雄長庚醫院前，遭一輛BMW追逐，BMW車上2人分持長短槍朝謝的賓士車連開10餘槍，槍槍要命，謝男右腰際中彈，忍痛飛奔到2公里外的鳥松分駐所求救，謝男因失血過多，尚未脫險。

巧的是，作案的BMW登記在某環保公司名下，謝男的賓士車上月過戶，車牌沒換，前車主也是從事環保業，警方正釐清事件原因，並追緝凶徒。

昨凌晨2時03分，謝男將車開到仁武警分局鳥松分駐所前，25歲陳女慌張跑進求救，不久謝男自行下車，員警看他血流如注立即通報送醫。

陳女向警方表示，因超車糾紛引發槍擊，但警方調查，作案的BMW轎車凌晨1時56分經過大華派出所，疑似在澄清、大埤路口等待，謝男2時從澄清路右轉大埤路，BMW立即跟上，並在正修科大外牆朝賓士車連開10餘槍，直到高雄長庚才收手。

警方從監視器發現，除BMW外，有2輛車看到飛車追逐，立即掉頭尾隨但保持一段距離，謝男直奔鳥松分駐所，行兇歹徒以反方向朝鳳山逃逸。

案發現場拾獲11枚65步槍、2枚90手槍彈殼，鑑識人員檢視，賓士車前後擋風玻璃各有2處彈孔，左車身有2處，車頂也有1處疑似跳彈造成的彈孔，警方說，從彈孔穿入位置研判，兇手明顯想置人於死。

謝男家中經營滷味中央廚房，他只負責分送貨品，並沒有經手錢財。當時他與陳女準備到某釣蝦場跟友人會合，警方不排除是遭人伏擊。