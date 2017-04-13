追憶年少輕狂 退休阿伯超「槍」秋

2017-04-13

退休銀行主管 數膩鈔票

〔記者張瑞楨／台中報導〕66歲的熊姓銀行退休主管，獨居新北市，他愛槍成痴，網購5把長槍，被警查獲；他說，從小就痴戀槍械，退休後才能盡情玩槍，他不忘年輕時的熱血情懷，買的槍威力愈來愈大，如此才能滿足不斷增長的快感與渴望，因5把槍初步鑑定具殺傷力，警方依槍砲條例法辦。

熊姓老翁原本與妻子兒女住台北市，從銀行主管退休後，認為「一個人住比較清幽」，跑到新北市板橋區獨居。他愛槍成痴，從網路購買長槍5把，被中市刑大偵四隊網巡鎖定。

槍愈買愈大把 家當靶場

警方上月底赴熊翁板橋住處，查扣5把長槍，包括西班牙GAMO廠製造的DEL TAMAX 4.5mm及SHADOWX 5.5mm各1把 ，中國工字牌4.5mm及5.5mm長槍各1把，這4把是彈簧推進，另1把為KJWORKS 6mm長槍，採壓縮空氣擊發鋼珠彈丸，5把槍經現場試射，都可貫穿測試鋁板。至於現場發現的喇叭彈，並非管制品。

熊姓老翁說，從小就對槍枝很有興趣，不過，青壯時代忙工作，沒空玩槍，退休後透過網路，從空氣槍枝或生存遊戲的討論論壇中，摸索熟悉空氣槍的結構、原理與種類，再上網購買槍枝，每把花費數千元。

空氣槍具殺傷力 被送辦

初期買的槍，熊姓老翁認為威力不夠，無法滿足快感，在「慾求不滿」下，愈買威力愈大，只求滿足渴望，他還以時鐘當靶，在家射擊，但強調不曾到戶外射擊，更不曾拿槍犯罪，警初步鑑定具殺傷力，新北地檢署先裁定交保，等刑事局複驗結果出爐後再議。

喇叭彈是一種空氣步槍子彈，底部造型類似喇叭狀得名，擊發時因高壓空氣會將傘體狀底部撐開，使子彈緊密貼合槍管，而獲得最大射擊能量。