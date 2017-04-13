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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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侵入私處喬尾椎 整復師另犯醫師法

2017-04-13

〔記者羅欣貞、李立法、方志賢、吳亮儀／綜合報導〕衛福部推動推拿整復師證照，至今還未訂定相關措施，因此如國術館等推拿仍無國家證照，不能從事醫療行為。

中醫師公會全國聯合會理事長陳旺全說，推拿並不算在中醫範疇內，「說有證照的，都是自己講的啦！」陳旺全說，之前衛福部說因社會有推拿等需求，因此衛福部要納入管理，但至今無證照就是無證照，中醫師公會也從未將推拿納入中醫內。

陳旺全說，有脊椎側彎或相關問題，建議找有專業證照的復健科或骨科醫師就診比較安心，也能獲得妥善治療。

屏基物理治療師廖邦淳表示，脊椎側彎是指患者脊椎有不正常的側向曲線的一種症狀，成因包括姿勢不良、骨盆傾斜、長短腳等。

屏東基督教醫院神經外科主治醫師廖振傑表示，脊椎側彎治療應找合格的醫療院所，接受專業且完整的診斷與評估，不管要採取西醫或中醫療法，包括手術、藥物治療或復健等，可與醫師討論後再做決定。

屏東縣衛生局表示，推拿整復師並無相關國家證照考試，並非醫事人員，只能從事保健、民俗調理等，不能從事脊椎側彎治療。

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  • 女大生就是到這家國術館整脊，遭推拿師性侵。（記者邱芷柔攝）

    女大生就是到這家國術館整脊，遭推拿師性侵。（記者邱芷柔攝）

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