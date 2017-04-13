| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 社會

冒洋男高富帥 釣多金女戀愛詐財

2017-04-13

〔記者王冠仁／台北報導〕近來有詐騙集團假冒成外籍「高富帥」，看準單身、失婚、喪偶且具有經濟基礎的「熟女」，透過交友網站、通訊軟體伺機認識，再編造各式理由搭配柔情攻勢來騙錢；尤其詐騙集團還會要求被害人用西聯匯款，只要領款人出示身分證件及認證碼，在全球各地都可臨櫃領款，很難追回，警方呼籲民眾小心。

要求西聯匯款 全球都可提領

台北市刑事警察大隊指出，經營商店的56歲王姓熟女，因丈夫長期在中國，工作之餘使用臉書交友；一名自稱是英國籍男子Morgan數月前主動加她為臉書好友，兩人閒話家常，漸漸熟識。一個月後Morgan聲稱他女兒在國外生病但他人在南非做生意，急需醫藥費，想請王女幫忙匯款，王女用西聯匯款匯出16萬元。

隨後幾個月，Morgan以各式各樣的理由要求王女匯款，王女3個月內用西聯匯款11次，共匯出257萬餘元；幾天前，王女要求對方先還部分債務，想不到Morgan馬上關閉臉書，王女聯絡不上才發現被騙報警。另名50歲鄭姓企業女主管，同樣與一名自稱荷蘭網友William陷入熱戀被詐財，向165專線查證發現遭詐，傷心欲絕。

廣告
  • 詐騙集團利用交友網站鎖定單身熟女行騙。（記者王冠仁翻攝）

    詐騙集團利用交友網站鎖定單身熟女行騙。（記者王冠仁翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 戀愛詐財 高富帥
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：冒洋男高富帥 釣多金女戀愛詐財


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.