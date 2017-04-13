冒洋男高富帥 釣多金女戀愛詐財
2017-04-13
〔記者王冠仁／台北報導〕近來有詐騙集團假冒成外籍「高富帥」，看準單身、失婚、喪偶且具有經濟基礎的「熟女」，透過交友網站、通訊軟體伺機認識，再編造各式理由搭配柔情攻勢來騙錢；尤其詐騙集團還會要求被害人用西聯匯款，只要領款人出示身分證件及認證碼，在全球各地都可臨櫃領款，很難追回，警方呼籲民眾小心。
要求西聯匯款 全球都可提領
台北市刑事警察大隊指出，經營商店的56歲王姓熟女，因丈夫長期在中國，工作之餘使用臉書交友；一名自稱是英國籍男子Morgan數月前主動加她為臉書好友，兩人閒話家常，漸漸熟識。一個月後Morgan聲稱他女兒在國外生病但他人在南非做生意，急需醫藥費，想請王女幫忙匯款，王女用西聯匯款匯出16萬元。
隨後幾個月，Morgan以各式各樣的理由要求王女匯款，王女3個月內用西聯匯款11次，共匯出257萬餘元；幾天前，王女要求對方先還部分債務，想不到Morgan馬上關閉臉書，王女聯絡不上才發現被騙報警。另名50歲鄭姓企業女主管，同樣與一名自稱荷蘭網友William陷入熱戀被詐財，向165專線查證發現遭詐，傷心欲絕。
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