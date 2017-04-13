層層鐵窗「鎖」命 機車行夫婦燒死

2017-04-13

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕在基隆市八堵路經營近30年的永平機車行昨清晨5時發生火警，消防人員趕抵，發現後方樓層及2樓前陽台都裝設鐵窗，唯一一個逃生口則被鎖住，救援不易，最後在浴室及2樓後陽台找到企圖逃生的6旬何姓夫婦，兩人均罹難，家屬聞訊痛哭失聲，懷疑是電線走火加上雜物太多，引發火災。

消防人員表示，現場為透天厝，為地下1、2層及地上1、2樓，總面積約70坪、屬於狹長型房屋。何姓夫妻睡在2樓後方房間，可能是發現異狀要逃逸時，吸入過多濃煙被嗆昏，致逃生不及。

警消調查，63歲何姓屋主與64歲妻子結褵30多年，何男因身體狀況不佳，上月間將機車行申請停業，近月來只幫認識的鄰居朋友修車。家屬告訴警方，死者夫婦為人和善，未與人結怨，研判是房屋電線老舊發生意外。

死者女婿指責消防隊救援太慢 ，他自己約6點趕到現場，主動告知屋內擺設及格局，卻拖到9點才找到2人。消防局表示，現場易燃物太多，每一樓層都裝鐵窗，僅2樓前陽台有設逃生出口但被上鎖鎖住，須用器材破壞才能打開，且救災人員被雜物及濃煙擋住視線，搶救困難，加上屋內底部悶燒，火勢不容易完全撲滅。火災調查科人員勘查現場，起火點應在一樓客廳，起火原因須再釐清。