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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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被控弒母詐保獲釋 王忠義︰會證明清白

2017-04-13

〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕被控弒母一審被判無期徒刑的王忠義，台中高分院昨裁定停止羈押，返回南投縣草屯鎮暫居地後，他強調「自己是清白的」，指南投檢方起訴和地院判決都是錯誤的，浪費他2年的青春，現會準備更多證據來證明，盼「早日無罪定讞，無罪放我出來」。

王忠義昨下午回到妻兒在草屯鎮住處，王忠義說，他是清白的，南投檢方起訴他，南投地院法官認為他有罪、判處無期徒刑都是錯誤的，當中有少數不法司法人員的不當作為，扭曲了事實，且自己根本沒有自白犯案。

王忠義也說，被羈押了2年，青春美麗就這樣浪費掉。接下來會整理卷宗資料，全力準備證據來證明自己的清白，等資料齊備後也可公諸於世，弒親罪名不容有模糊空間，現在最希望的是，該案早日無罪定讞，還給他清白。

王忠義昨下午返家後，表示不信吃豬腳麵線和過火爐去霉運的說法，也還未去祭拜父母，因為父母生前如何對待他們比較重要。

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  • 王忠義被控殺母詐保案疑點比較

    王忠義被控殺母詐保案疑點比較

  • 王忠義獲釋。（資料照）

    王忠義獲釋。（資料照）

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