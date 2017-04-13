改槍販毒暴力討債 「風飛砂」2角頭栽了

2017-04-13

〔記者邱俊福／台北報導〕新竹地區風飛砂幫大老洪國華、大哥張品程，涉嫌糾幫眾逞凶鬥狠，洪以潑漆、撒冥紙暴力討債，張為壟斷土方利益，率眾攔砂石車，持槍恐嚇司機，還改槍販毒，刑事局昨宣布將2人與幫眾共14人逮捕到案，並在張品程住處起獲K他命約1公斤。

警方調查，57歲洪國華，昔日是極知名的黑道人物，與名噪一時的要犯藍鳳標、游國麟，都是桃園、新竹黑道。73年4月，洪國華被疑與郭江南聘請殺手劉煥榮、游國麟，槍殺新竹黑道人物張德憶，洪國華逃亡期間，被指控為防郭江南供出案情，涉將郭滅口，85年被警逮捕，但兩案都因罪證不足，獲不起訴。

29歲張品程是曾橫行新竹市的「YY車隊」成員，18歲當年，原名為張裕傑，該車隊專佔據馬路，手持西瓜刀、球棒，到處惹是生非。

警方說，黃姓被害人去年因欠賭債4000多萬元，洪國華教唆幫眾去其住處潑漆、撒冥紙、丟雞蛋討債；洪嫌覬覦新竹市一家養生館的利益，擔任小股東後，欲併吞該店，設局誣陷戴姓被害人，造成公司資金周轉困難，再要求讓渡股權，被害人拒絕，洪竟教唆幫眾砸店。

去年9月，張品程為求壟斷新竹地區土方利益，涉率眾在省道攔砂石車，故意挑釁，持槍恐嚇司機；10月，張在新竹縣當鋪典當汽車，雙方爆發金錢糾紛，張涉教唆幫眾槍擊當鋪鐵門，又因與張姓被害人有毒品買賣糾紛，糾眾設局埋伏在摩鐵，持電擊棒控制、強押、強盜被害人財物。

警方昨展開查捕，起獲毒品，還有改造手槍及改造工具。洪嫌否認犯案，張嫌供稱與砂石車是行車糾紛，否認改槍販毒及其他暴力。