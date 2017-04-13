【民俗看法】林正義︰躲起來自殺怕沒人拜

2017-04-13

〔記者姚岳宏／台北報導〕民俗專家林正義表示，從沒聽過有人自己準備「腳尾飯」，但他說，基於亡者的最後意念決定，自己準備這些「還是有效果！」

林正義說，往生者若準備這些東西，可能是基於他生前最後的意識形態，怕死後變餓鬼，臨終前的意念很重要，另外，由於自殺者須進入輪迴，「無法變成神」，必須忍受百日左右的寂寞恐懼，而他是躲起來自殺，沒人祭拜他，因此準備這些東西，這當然比不上天天拜及更換的祭品，但「有總比沒有好」。