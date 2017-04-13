| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 社會

【民俗看法】林正義︰躲起來自殺怕沒人拜

2017-04-13

〔記者姚岳宏／台北報導〕民俗專家林正義表示，從沒聽過有人自己準備「腳尾飯」，但他說，基於亡者的最後意念決定，自己準備這些「還是有效果！」

林正義說，往生者若準備這些東西，可能是基於他生前最後的意識形態，怕死後變餓鬼，臨終前的意念很重要，另外，由於自殺者須進入輪迴，「無法變成神」，必須忍受百日左右的寂寞恐懼，而他是躲起來自殺，沒人祭拜他，因此準備這些東西，這當然比不上天天拜及更換的祭品，但「有總比沒有好」。

廣告
  • 鬼故事夜遊團發現的屍體，宜蘭檢方昨解剖，初判是服藥後燒炭自殺。（記者簡惠茹攝）

    鬼故事夜遊團發現的屍體，宜蘭檢方昨解剖，初判是服藥後燒炭自殺。（記者簡惠茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 林正義 腳尾飯 鬼故事夜遊團
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：【民俗看法】林正義︰躲起來自殺怕沒人拜


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.