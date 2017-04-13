夜遊團撞見男屍CO中毒 怕變餓鬼自備腳尾飯

2017-04-13

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕「鬼故事夜遊團」日前在頭城新峰瀑布遊樂區廢墟發現男屍，法醫昨解剖驗屍，符合一氧化碳中毒跡象，且現場窗戶封死，又有安眠藥、炭盆，初判是服藥後燒炭自殺。至於超詭異的現場「腳尾飯」，應是死者為自己準備，讓自己身後「有飯吃、有錢花」，一路好走。

法醫︰服藥又燒炭

「鬼故事夜遊團」團員，8日在新峰瀑布遊樂區2樓廁所發現男屍，死者是47歲陳姓竊盜通緝犯，屍體躺在鋪滿銀紙的木桌上，腳邊還有吃一半的便當，上面插著燒過的香，現場有安眠藥包裝、烈酒酒瓶、炭盆、打火機，盆裡有燒過的木炭，原本研判是燒炭自殺；但廁所門卻是微開，現場備有冥紙、腳尾飯等，因民俗專家認為應是別人為亡者所備，檢警決定解剖釐清。

法醫昨解剖發現，男屍內臟呈粉紅色，符合一氧化碳中毒跡象，胃內還殘留藥錠，心臟剩下皮層，依屍體長蛆程度，研判死亡超過兩星期，但檢警仍不敢大意，要待化驗報告出爐，確認有無毒、藥物反應才能釐清。

根據現場情形，廁所窗戶用黏著劑封死，廁所門把的喇叭鎖因已掉落，無法關門，但死者用膠帶黏住；因夜遊團團員曾說，發現時廁所門微微開著，辦案人員推測，死亡超過兩星期，膠帶可能鬆脫，門才會微開，並傳出屍臭引來夜遊團員一探究竟。

腳尾飯和冥紙，習俗是希望往生者「有飯吃、有錢花」一路好走，警方推測是男子自殺前替自己準備的。