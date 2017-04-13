噁男火車上露鳥 美眉發抖蒐證
2017-04-13
〔記者王駿杰／新竹報導〕真噁心！中年大叔昨戴黑色鴨舌帽搭台鐵，竟掏出生殖器做出猥褻動作，臉上還露出詭異神情，一名女性網友錄下「露鳥男」行徑PO網，直呼「現在手還在抖，好衰遇到變態」，隨後女網友已將該PO文撤下。
女網友在臉書社團「爆料公社」PO文，昨午從台北車站搭台鐵前往新竹，快到北新竹站時，瞄見男子沒坐好，有點躺著，居然面向她「獻寶」，嚇得她不敢直視，連忙拿手機錄影。
女網友說，火車一到新竹站，該男就飛快出站，只好先向警方報案，若警方抓到此人，她一定會提告，呼籲各位女性民眾搭火車要注意安全。
畫面中「露鳥男」戴黑色鴨舌帽、穿黑色風衣外套、牛仔褲、白球鞋，警方指出，已受理報案，會調閱相關監視器比對男子身分。男子在火車上當眾「露鳥」行徑，已觸犯刑法公然猥褻罪，提醒民眾若遇到類似事件，當下可向列車長反映，或向警方求助。
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