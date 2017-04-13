長官站棚內說話 300警淋雨聽訓

2017-04-13

淋雨2分鐘 不體恤基層

〔記者洪臣宏、邱俊福／綜合報導〕保安警力操演昨在保五總隊高雄仁武營區舉行，操演結束，警政署警政委員陳銘政站在棚內訓話，突然下大雨，無處躲雨的300名官警被淋了2分鐘後，陳銘政說「下雨了就不說了」，並解散休息，但官警已淋成落湯雞，這段淋雨聽訓畫面在網路瘋傳，社會譁然，批長官只顧講訓，不體恤基層淋雨，也有人緩頰，以前訓練時更辛苦「2分鐘還好」。

警政署署長陳國恩表示，針對執行現況，第一時間就打電話問業務單位和保五總隊，對於不當作法予以修正，並提醒幹部應以同理心體恤執勤同仁。

一年一度南部地區機動保安警力示範觀摩操演，昨在保五總隊高雄仁武營區舉行，來自台南、高雄、屏東及台東員警觀摩，前晚高雄下起間歇性雨勢，昨天天空仍然灰濛濛，操演照常舉行。

操演過後，一段31秒的影片被PO上爆料公社，畫面中300名官警立正聽訓，雨點不斷打在官警身上，而棚內的長官正對操演進行講評，雨滴打在棚子上特別響亮，形成強烈對比。

基層批 長官腦袋進水

許多基層心疼同事，留言批評「連狗不如」、「下雨天、長官腦袋進水了」、「感冒就不用北上支援了」，有人將影片傳到 NPA署長室信箱，要署長「看一下」；緩頰的人則說，以前訓練時更辛苦，「2分鐘還好」。

保五總隊表示，操演從10點半開始，11點24分操演結束後集合，長官要講話時，正好下大雨，已經儘快縮短致謝話語，11點26分解散休息，同仁淋雨從操場跑回室內。保五總隊長阮清陽說，昨一早雨勢停止，慶幸可以順利操演，操演結束同仁集合向主持人敬禮時，大雨來得又快又急，台上的警政委員陳銘政說，「下雨了就不說了」，立即解散休息。

警政署署長陳國恩昨說，機動保安警力的訓練，考驗的不是一成不變的隊形變換操演，而是所有人的共同危機處理能力，尤其發號司令的指揮官，思維更是重要。