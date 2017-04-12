2017-04-12

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106000033期大樂透，頭獎摃龜。昨晚開獎的第106000086期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落台南市永康區中山南路468號「金采億彩券行」。