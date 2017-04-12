| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
9縣市大雨特報 今晨北部低溫降至17度
 首頁 > 社會

偷拍法院女科長 徵信天后江梅綺判賠

2017-04-12

〔記者溫于德／台北報導〕「江梅綺女人徵信」負責人江梅綺，被控受託捉姦時，透過監理所僱員、警員取得一名地方法院女科長個資，偷拍女科長的性愛光碟，恐嚇對方離職；女科長身心受創，提告向江女與2名男員工求償100萬元，台北地院昨判江女3人應連帶賠30萬。可上訴。

江女素有「徵信天后」之稱，創立「江梅綺女人徵信公司」。刑事方面，北院法官認定江女身為負責人並實際負責業務，依妨害秘密、個資法等罪，判她有期徒刑10月，周姓執行總監被判1年半、張姓協理判刑1年2月，可易科罰金，張男認罪獲緩刑3年。已上訴。

廣告
  • 法槌

    法槌

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 徵信天后 江梅綺
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧橙香魚排
電鍋菜✧翠玉蛤蜊
用電鍋就能做優格！
台式滷排骨這樣做！
轉寄

標題：偷拍法院女科長 徵信天后江梅綺判賠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月12日‧星期三‧丁酉年三月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.