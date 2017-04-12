偷拍法院女科長 徵信天后江梅綺判賠

2017-04-12

〔記者溫于德／台北報導〕「江梅綺女人徵信」負責人江梅綺，被控受託捉姦時，透過監理所僱員、警員取得一名地方法院女科長個資，偷拍女科長的性愛光碟，恐嚇對方離職；女科長身心受創，提告向江女與2名男員工求償100萬元，台北地院昨判江女3人應連帶賠30萬。可上訴。

江女素有「徵信天后」之稱，創立「江梅綺女人徵信公司」。刑事方面，北院法官認定江女身為負責人並實際負責業務，依妨害秘密、個資法等罪，判她有期徒刑10月，周姓執行總監被判1年半、張姓協理判刑1年2月，可易科罰金，張男認罪獲緩刑3年。已上訴。