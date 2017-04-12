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惡狼襲胸 害她跌倒受傷

2017-04-12

〔記者曾健銘／新北報導〕本月6日下午，一名身材姣好的女子行經新北市新莊區民安西路一帶，竟被一名即將擦肩而過的30歲男子襲胸，女子猝不及防嚇得摔倒，雙腳擦傷，尖叫呼救後才嚇跑色狼，新莊警方已鎖定嫌犯全力追查。

有女網友在臉書「爆料公社」PO文，指稱本月6日下午3時許，她大嫂行經住家附近的巷弄，一名男子刻意與大嫂對向而行，等到雙方將錯身時，男子正面對她大嫂襲胸，她大嫂嚇得摔倒，雙腳擦傷，直到她尖叫呼救，對方才罷手逃逸。PO文強調，該地區有多名女子受害，盼警方趕快將襲胸狼繩之以法。

新莊警分局表示，近日僅接獲這名受害女子報案，警方已成立專案小組，擴大調閱監視器追查，鎖定一名男子涉案，除了針對案發地點周遭加強巡邏，也呼籲受害民眾報案並提供更多證據。

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  • 監視器拍下襲胸狼逃逸 情形。 （記者曾健銘翻攝）

    監視器拍下襲胸狼逃逸 情形。 （記者曾健銘翻攝）

  • 監視器拍下襲胸狼身影。 （記者曾健銘翻攝）

    監視器拍下襲胸狼身影。 （記者曾健銘翻攝）

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