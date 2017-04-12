《裝追蹤器》「科技香蕉」會抓賊

2017-04-12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕昨天清晨5點多，高雄市美濃區黃姓、張姓蕉農的香蕉遭竊，由於蕉農事先在套袋上裝了「防竊追蹤器」，員警循GPS（衛星定位系統）查知香蕉位置在旗山區永福街一帶，趕往搜查後當場人贓俱獲。

旗山警方指出，去年底開始，香蕉價格走揚，最貴時每斤超過百元，目前維持在5、60元高價，由於香蕉被偷屢見不鮮，部分蕉農自購「防竊追蹤器」安裝於香蕉套袋。

昨天清晨，美濃區清水里清水段蕉園遭宵小偷割5串香蕉，警方透過GPS，發現訊號出現在旗山區永福街2巷一帶，員警前往查緝，逮捕40歲李姓竊賊，找回香蕉。

警方表示，李嫌否認犯行，但無法說明失竊香蕉為何在他家，得知蕉農暗藏「防竊追蹤器」，他才認罪並直呼倒楣，竟偷到「科技香蕉」。