《裝追蹤器》「科技香蕉」會抓賊
2017-04-12
〔記者黃佳琳／高雄報導〕昨天清晨5點多，高雄市美濃區黃姓、張姓蕉農的香蕉遭竊，由於蕉農事先在套袋上裝了「防竊追蹤器」，員警循GPS（衛星定位系統）查知香蕉位置在旗山區永福街一帶，趕往搜查後當場人贓俱獲。
旗山警方指出，去年底開始，香蕉價格走揚，最貴時每斤超過百元，目前維持在5、60元高價，由於香蕉被偷屢見不鮮，部分蕉農自購「防竊追蹤器」安裝於香蕉套袋。
昨天清晨，美濃區清水里清水段蕉園遭宵小偷割5串香蕉，警方透過GPS，發現訊號出現在旗山區永福街2巷一帶，員警前往查緝，逮捕40歲李姓竊賊，找回香蕉。
警方表示，李嫌否認犯行，但無法說明失竊香蕉為何在他家，得知蕉農暗藏「防竊追蹤器」，他才認罪並直呼倒楣，竟偷到「科技香蕉」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 蔣友青婚宴照曝光！新娘背景大有來頭
- 北韓最豪華酒店去除蘇聯風 重新開幕變這樣...
- 護膚店欠稅百萬 國稅局移送查封
- 《4月徵文》外派經驗談
- 日滑冰后淺田引退 日體壇震驚
- 韋禮安想要說相聲 自認特色是...
- 柳俊烈使壞超Man 趙寅成也佩服
- 新版公車APP 結合藍芽微定位
- 大學招生重視語言、資訊 數學失寵
- 你也愛喝星巴克嗎？ 這款最暢銷去年賣千萬杯
- 機組員臨時插隊// 聯航強拖乘客下機 全球公憤
- 彰縣拚綠色交通 盼捷運延伸和美、鹿港
- 台陽美展80年 展創會7畫家作品
- 普立茲獎揭曉 獲獎關鍵「挑戰權威」
- 助長輩不宅在家 台中進公寓大樓辦活動
- 力行國小改建 投建築師公會協助
- 自由廣場》何不對中國發佈紅色旅遊警示？
- 疑棲地流失 黑腹燕鷗少4千隻
- 美光併購前涉竊密投中 5前華亞科主管交保
- 未搭配專用硬質床墊 嬰趴睡芬蘭嬰兒床悶死
- 立院三讀 宰食貓狗最高罰25萬
- 休養2月 負傷鬼蝠魟活跳跳
- 「獨步」鬥雞獎座 王英信設計
- 《機場捷運各站系列報導》A20興南站 近市區具發展能量
- 中西醫治高血壓 失智率可降到65％
- 麥擱問~蔡依林樹離金城武樹僅百公尺
- 電競產品當紅 微星、技嘉爭鋒
- 新北香氛潑水節 緬甸八大生肖加持
- 新港漁會超收保費 漁民嗆還錢
- 婦聯會捐衛福部160億 黨產會點頭
- 豪後衛飆「雙十」 締籃網近10年最佳
- 枋寮掩埋場堆出垃圾山 鄉代直嗆環局違法堆積
- 小宇接受信招待紓壓 Live唱太好 老蕭喊賤
- 自由廣場》看丹麥 我們台灣人應該反省
- 星超羽賽今開打 小戴拚5連冠
- 〈徵文啟事〉員工旅遊 家屬跟不跟
- 東芝去年前3季 虧損5762億日圓
- 感動與滿足─澳洲豪華之旅
- 被拍到牽新歡十指緊扣 議員戴錫欽新對象是...
- 自由廣場》李明哲家書關鍵字：協助調查
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：《裝追蹤器》「科技香蕉」會抓賊
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分