工地塔吊墜落 1工人摔死2傷

2017-04-12

〔記者陳建志、蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕台中市南屯區一處建築工地，昨天下午準備進行塔式吊車拆除作業時，疑未做好固定，爬升樓瞬間從10樓掉落到6樓，3名正在作業的工人中，1人被甩落地面，當場無呼吸心跳，另2人卡在6樓，被雲梯車救下送醫，勞動部職安署中區中心已要求業者停工，並處以3至30萬元罰鍰。

台中建築工地被停工罰款

意外地點在文心南路一處建築工地，台中市消防局4點59分獲報，消防人員趕到時，53歲的林姓工人已摔落在變電箱上，無呼吸心跳，立刻送醫急救。

另2名工人卡在塔式吊車的6樓位置，消防人員立刻操作雲梯車援救，36歲陳男手部骨折，32歲林男頸椎受傷陸續被救下，送醫後都無生命危險。

勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心主任朱金龍表示，初步了解，業者準備拆除塔式吊車，先拆爬升樓，但在拆除時，未做爬升樓假固定，造成爬升樓從10樓滑落到6樓，撞到塔柱的斜撐桿，造成傷亡。

朱金龍表示，已要求業者先停工，對於員工沒繫安全帶，處以3至30萬的罰鍰，並要求業者必須先向中區職業安全衛生中心說明拆解的流程，做好改善才能復工。