渣男搶好友逼吞藥 還強吻友妻
2017-04-12
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕吳姓男子因缺錢花用，又覬覦林姓好友的妻子，去年底赴林男住處聊天時，趁機持刀挾持林妻，逼林男交錢、吞安眠藥，還強吻林妻，新竹地檢署上週依強盜、強制與強制猥褻等罪起訴。
檢警調查，去年12月某晚9點多，吳嫌騎機車赴林姓好友的新竹縣住處，先在客廳喝酒敘舊，後來林妻起身去洗澡，準備就寢。
喝酒敘舊 持刀強盜
吳嫌佯裝上廁所，尾隨林妻進主臥室，拿出隨身的刀片，抵住她脖子，林妻掙扎撞到櫃子，林男聞聲察看，赫見妻被吳嫌挾持。
吳嫌嗆聲「我要錢！」林男自皮夾取出500元，吳竟說「不夠，我要跑路！」以刀片更用力抵住林妻，林妻發抖哭泣；林男不得不取出皮夾的5000元，吳嫌竟稱「沒有上萬不夠！」林男只好再拿主臥室內存放零錢的罐子，全數倒進吳嫌的背包。
吳嫌得手1萬2000元後，仍以刀片抵住林妻頸部，逼林男吞下安眠藥3顆，再強吻林妻的嘴，才騎機車逃逸。
吳嫌落網聲稱是向林男借錢，因借錢時林男不情不願，林妻又瞪丈夫，林男才乾脆把零錢直接倒在他的包包。
林男撐著踉蹌求救
檢警發現，案發後，因安眠藥性發作，林男硬撐著，踉蹌跑到隔壁親戚家求救，過程有監視器為證，足證夫妻遭強盜、猥褻，依加重強盜、強制及加重強制猥褻等罪提起公訴。
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