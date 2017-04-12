嗨騎初戀被撞見 母裝暈 騙兒遭性侵

2017-04-12

〔記者錢利忠／台北報導〕事業有成的婦人阿惠（化名），去年在臉書找到國中初戀男友阿勇（化名），相約共度平安夜後，她拉著已婚的阿勇到她開的公司倉庫幽會，門還沒關，就脫衣騎在他身上，她兒子撞見後偷拍，怒向阿勇求償千萬元；阿惠為求兒諒解，竟翻臉告阿勇性侵，台北地檢署認為是你情我願，阿勇終獲不起訴。

兒偷錄存證 向男求償千萬

去年12月24日，約50歲的阿惠與自中國工作返台的阿勇在KTV歡唱，凌晨她帶阿勇回自家公司倉庫，還來不及關門，她就猴急地脫去衣物，聲響驚動當時也在公司的阿惠兒子，他目睹母親竟騎坐在陌生大叔身上，立刻拿手機偷錄存證。

但是錄到一半，阿惠的兒子已經「凍未條」，衝進倉庫質問，阿惠嚇得不知如何面對，立即癱軟說：「我被下藥了…。」兒子將阿勇叫到門外談判，要求1000萬元和解，阿勇事後向阿惠求救：「怎麼辦，妳兒子跟我要1000萬元…。」

檢方調查，阿惠事後也傳LINE向阿勇訴苦「小孩不理我了，怎麼辦？」她也擔心兒子用她的手機聯絡阿勇，2人約定，見到LINE傳的HELLO KITTY貼圖，才是她本人上線。

監視器畫面親密 告性侵不起訴

儘管如此，阿惠為取得兒子諒解，仍翻臉告阿勇性侵，推稱她在KTV時被下藥，不知發生什麼事；但阿勇傻眼，堅稱是你情我願。

檢方調監視器畫面，發現2人離開時互動親密，且阿勇無倉庫鑰匙，檢方認為是女帶男前往，事後還互傳LINE商討對策，認定雙方合意，不起訴處分。