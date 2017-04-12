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反廢死：和解就輕判 豈非有錢就能殺人

2017-04-12

〔記者王俊忠、楊國文／綜合報導〕台大宅王越判越輕，反對廢除死刑後援會全國總召陳正育昨批評判決不適當，他表示，雙方有達成和解，是此案沒判死刑的一個重點，但越來越多的重大刑案，出現行凶者賠償被害人或和解，就獲得減刑輕判，他認為「此風不可長」。他也憂心，如此做法有可能引起模仿效應，「無異開了一扇門給有心人犯罪機會」，且會造成有錢就能殺人的錯誤觀念，恐怕以後殺人的凶手，願意花錢來解決官司、躲過一死，那治安會高度惡化。

治安會高度惡化

陳正育強調，重點還是要看歹徒犯案情節是否適用免死，如犯案情節殘忍重大，就算能與被害人家屬和解，他認為還是要判死刑，以警惕世人，讓行凶者不能心存僥倖，不是賠錢給受害者家屬就能免除死刑；況且，加害人請求被害家屬原諒、賠償家屬都是天經地義的，不應做為輕判理由。

陳正育說，此案中，林女母親已表達出失去女兒，司法卻輕判凶手的那種無奈，讓人感同身受。他認為，加害者有責任請求被害人、家屬原諒，並賠償被害家屬，被害家屬是否原諒加害人，是家屬的權利，法院應以犯罪者的犯行、犯罪手段和被害人所受傷害等因素量刑，而非著重在被告有無賠償、和被害家屬和解等事宜才對。

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  • 反對廢除死刑後援會全國總召陳正育。（資料照）

    反對廢除死刑後援會全國總召陳正育。（資料照）

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