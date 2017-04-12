真有誠意？分58年賠695萬 屆時宅王已90歲

2017-04-12

〔記者楊國文／台北報導〕1263萬元的和解金，成了台大宅王的保命符，讓他逃過死劫，高院昨又以被害人家屬已獲賠近半數金額，再予輕判；不過法界認為，依宅王的「長期賠償計畫」計算，每月匯款1萬元，分58年攤還695萬元餘款，假設林母目前50歲，她至少要到108歲成了百歲人瑞，才能拿到尾款，屆時宅王也已90歲，實在「太沒誠意了」。

台大宅王狂殺林姓女友47刀致死，事後表明願賠償死者家屬1263萬元，成為免死關鍵，一審判他無期徒刑。

高院判決指出，林母已領到犯罪被害人補償金118萬元，這筆錢視同宅王積欠政府的債務，以後須返還北檢；另外，前年宅王的家屬已交付450萬元台支支票給林女父母，高院考量死者家屬已獲賠近半數金額，再予輕判。

至於餘款695萬元，和解條件是自今年3月起，分695期，每月1日以匯款1萬元方式支付，直到全部付清為止，分期付款期限長達58年。

由於分期期限之長相當罕見，法界認為超乎常情，質疑張男的和解誠意。