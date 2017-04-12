| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
9縣市大雨特報 今晨北部低溫降至17度
 首頁 > 社會

真有誠意？分58年賠695萬 屆時宅王已90歲

2017-04-12

〔記者楊國文／台北報導〕1263萬元的和解金，成了台大宅王的保命符，讓他逃過死劫，高院昨又以被害人家屬已獲賠近半數金額，再予輕判；不過法界認為，依宅王的「長期賠償計畫」計算，每月匯款1萬元，分58年攤還695萬元餘款，假設林母目前50歲，她至少要到108歲成了百歲人瑞，才能拿到尾款，屆時宅王也已90歲，實在「太沒誠意了」。

台大宅王狂殺林姓女友47刀致死，事後表明願賠償死者家屬1263萬元，成為免死關鍵，一審判他無期徒刑。

高院判決指出，林母已領到犯罪被害人補償金118萬元，這筆錢視同宅王積欠政府的債務，以後須返還北檢；另外，前年宅王的家屬已交付450萬元台支支票給林女父母，高院考量死者家屬已獲賠近半數金額，再予輕判。

至於餘款695萬元，和解條件是自今年3月起，分695期，每月1日以匯款1萬元方式支付，直到全部付清為止，分期付款期限長達58年。

由於分期期限之長相當罕見，法界認為超乎常情，質疑張男的和解誠意。

廣告
  • 張彥文前年2月提出願賠償死者家屬1000萬元，但用詞被死者家屬解讀為「判死刑就不賠」的意味，不願接受。（資料照，記者張文川翻攝）

    張彥文前年2月提出願賠償死者家屬1000萬元，但用詞被死者家屬解讀為「判死刑就不賠」的意味，不願接受。（資料照，記者張文川翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 58年賠695萬 90歲 台大宅王
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧橙香魚排
電鍋菜✧翠玉蛤蜊
用電鍋就能做優格！
台式滷排骨這樣做！
轉寄

標題：真有誠意？分58年賠695萬 屆時宅王已90歲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月12日‧星期三‧丁酉年三月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.