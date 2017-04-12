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死者媽媽絕望：小老百姓能怎麼辦？

2017-04-12

〔記者鄭景議／台北報導〕「台大宅王」張彥文二審獲輕判，被害人林女的母親昨受訪時無奈地說，對於法院的判決再不滿也沒有用，不能改變什麼，「我們只是小老百姓，能怎麼辦？」

曾痛罵賠償換刑度 好殘忍

當一審判決宅王無期徒刑時，宅王的家屬曾表示，願意全額賠償民事部分1263萬元，當時林媽媽對於這種以「賠償換取刑度」的方式不能認同，當庭痛罵「怎麼這麼殘忍」，事後並悲憤地說：「我不是在賣女兒，以免死為前提的賠償方案，是我們不能接受的，沒有判處死刑，根本沒有辦法還女兒一個安寧。」

林媽媽當時還憤怒地說，宅王逃過死刑「當然不服氣啊！」「女兒已經不在了，他還活在這邊幹嘛？」強調人命不能用金錢衡量。

面對二審輕判，林媽媽已從激動轉為無奈、無力，昨天她說，感覺非常無力。林媽媽說，對於這次的輕判，早有心理準備，從之前台灣司法對殺人犯的判決，就可看得出來，有的殺了2、3個人，也不會被判死刑，儘管內心難受，但判決結果出爐時，並不感到意外，只感覺絕望與無奈。

林媽媽表示，就算感到不滿，也沒辦法做什麼，她們只是小老百姓，雖然沒有辦法接受，也只能如此。

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