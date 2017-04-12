殺女友越判越輕 台大宅王關11年就可假釋

2017-04-12

一審免死 判無期徒刑

〔記者楊國文／台北報導〕凶殘變態殺人犯刑度一減再減！台大研究所畢業的「台大宅王」張彥文（簡稱宅王），不滿林姓女友提分手，當街狂殺她47刀後吻屍，檢察官起訴求處死刑，一審審酌宅王有教化可能，且願賠1263萬元，判無期徒刑；高等法院昨以有教化可能，同意賠償之外，認為他是為情所困，於「當最後一天男女朋友」願望破滅後，暴怒萌生殺意，且暴力殺人再犯風險低，依殺人、兩個強制性交等罪，輕判21年半、褫奪公權6年。可上訴。

二審更輕 改判21年半

無期徒刑須關25年才能申請假釋，二審改判21年半後，關11年就可申請，扣除已羈押2年7個月，先不計三審定讞日期，單與一審比較，二審等於讓宅王提早14年出獄，屆時他約40歲，仍是精壯中年人；在押的32歲宅王，昨未到庭聆判。

102年底，宅王透過網路和21歲林女交往後同居，但個性不合、屢生口角；103年9月，宅王帶林女赴日旅遊5天，期間仍爭吵，宅王竟強拍她裸照，還兩度性侵她，林女返台後堅持分手。

同年9月22日上午，宅王自認付出真情卻遭林女絕情對待，並懷疑林女不忠，帶著兩封訣別信，趁林女出門上班時，上前勒她頸，威脅她「我有刀，別動」、「我要自殺了，想在人生最後一天，跟妳當最後一天的男女朋友」，要求和她再發生一次性關係才分手；林女受驚嚇拒絕，宅王斥罵「妳知道我是用生命愛妳嗎、竟然騙我」，當街砍殺林女47刀，並親吻屍體，隨後自砍頸部輕傷，被警逮捕。

台北地檢署求處死刑，審理時，宅王家屬同意1263萬元的賠償方案，台北地院判處無期徒刑，但檢方和宅王均上訴。

「為情所困」可教化

二審由審判長兼受命法官劉方慈及陪席法官陳明偉、汪怡君合議審理，認定宅王與林家和解，宅王臉書反覆述說和林女分手的難過心情，表示願付出任何代價挽回，訣別信中對林女傾訴心意，認為「可見他確實深受情感所困，難以自拔」。

合議庭指出，宅王自覺付出甚多但遭輕忽，加上林女和他斷絕關係，宅王要求最後一次性交、當他「最後一天女朋友」時遭拒，憤而暴怒殺人，認定宅王「並非具有嚴重的反社會人格」。

最快40歲就可出獄

合議庭認為，鑑定結論指出宅王仍有教化可能，具悔意，也和林女父母和解，將殺人罪改判為15年徒刑，加上1次強制性交、1次污辱屍體等3罪，合併判刑21年半；1次侵入住宅犯行判1年，可易科罰金，竊錄身體隱私改判無罪。