色檢嫖幼齒 寫悔過書換交保

2017-04-12

〔記者楊政郡、顏宏駿、項程鎮／綜合報導〕彰化地檢署檢察官蔡曉崙（停職中），涉嫌與17歲少女性交易，且「吃好鬥相報」，在社群網站協助媒介性交易，蔡曉崙被羈押期間，寫悔過書寄給法官，蔡於3月底已被法官裁定以50萬元交保，台中地院昨依「兒童及少年性交易防制條例」，判刑1年10月懲戒；承辦檢察官表示，待收到判決書後，再研究是否上訴。

蔡曉崙判1年10月 有罪定讞將免職

判決書指出，蔡曉崙在104年3月經網友介紹認識17歲少女，約出用餐後，至汽車旅館性交易，支付3500元。此後兩人互有連繫，蔡以「小輪子」暱稱，在網站張貼少女的「照片、身高、胸圍、幼齒、性交對價及可約時間」等媒介訊息，有5男透過蔡居間協助完成性交易。

蔡在檢方偵辦時僅坦承嫖妓，否認媒介性交易等犯行，檢方聲押獲准，蔡審理時坦承犯行，寄自白悔過書給法官，內容大致是「對自己的行為深感後悔，對不起家人及社會大眾的期許，沉迷不當網站中迷失自己，深感抱歉」。

法官認為蔡已坦承犯案，無串證之虞，所犯非最輕本刑5年以上之罪，今年3月底已裁定以50萬元交保，但每週一、三、五須到派出所報到。

法官並審酌蔡自白悔過，又與少女達成和解，仍依觸犯「兒童及少年性交易防制條例」（修正後已改為兒童及少年性剝削防制條例）判刑，其中與未成年人性交易判刑3月；另媒介未滿18歲之人為性交易，公務員刑責須加重二分之一，蔡此部分判1年7月。

蔡曉崙的辯護律師黃鼎鈞私下表示，蔡曉崙生活單純，也很宅，可能是工作量大、壓抑，一時失足觸法，他事後很懊悔。彰化地檢署在蔡羈押時，即對其做出停職處分，法務部表示，蔡一審判刑後，仍將繼續停職，未來如有罪確定，將予以免職。