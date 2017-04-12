打火英雄竟縱火 不值憫恕改判３年半
陳睿澄曾獲141支功獎
〔記者黃建華、王秀亭／綜合報導〕擔任消防員7年多、獲得141支功獎的台東縣消防員陳睿澄，去年到阮女高市住處討債未果，縱火後逃逸，幸未造成傷亡。橋頭地院認為陳睿澄年輕失慮且已和解賠償，援引「刑法」59條「情堪憫恕」，減刑輕判緩刑，但檢方上訴，高雄高分院認為陳睿澄身為消防員，應知火災危險性，卻為1萬8000元債務而侵入住宅縱火，「不值得憫恕」，撤銷緩刑，昨天改依放火未遂罪判刑3年半。
為1萬8債務侵入住宅縱火
台東縣消防局副局長盧東發表示，待收到法院判決書後，會再做內部討論，恐依規定對陳睿澄做出停職處分，而陳睿澄不受訪，僅透過消防局表示將再上訴。
判決指出，26歲的台東縣消防局消防員陳睿澄，與越南籍阮女有債務糾紛，於105年4月5日下午，赴阮女位於高市岡山區的大樓10樓租住處討債未果，憤而用三秒膠破壞大門門鎖後離去，阮女致電向陳理論，陳懷恨在心，同日傍晚再度前往阮女住處，趁其門鎖遭破壞無法上鎖，而阮女及室友外出無人在內，侵入縱火，燒毀屋內窗簾、大門等設施，幸被消防員及時撲滅，才未釀傷亡。岡山警分局調閱監視器，查出陳睿澄縱火。
橋頭地院一審時，陳睿澄賠阮女12萬元、賠房東6萬9500元、賠大樓管委會7千元，達成和解，於法院坦承犯行，一審認為他深表悔意，犯罪情節非重，且未釀傷亡，認為與其所犯放火燒毀建築物罪之7年以上徒刑的法定本刑相較，即使依「未遂犯」減輕其刑，猶嫌過重，認為被告所為，有「足堪憫恕」之處，且被告過去無前科，經此教訓，當知所警惕，信其無再犯之虞，而被告任台東縣消防局消防員，自102年起至105年9月累計嘉獎134次、記功7次，若因本案入監服刑，勢必斷送其公職生涯，故在去年12月從輕發落，判刑2年，緩刑5年，以勵自新。
但檢方提出上訴，高雄高分院二審認為，陳身為消防員，明知縱火可能釀成傷亡的重大危險性，僅為1萬8000元債款就預謀犯案，購買汽油縱火燒人房子，「難認有何情堪憫恕」，撤銷原判，改為判刑3年半。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 蔣友青婚宴照曝光！新娘背景大有來頭
- 北韓最豪華酒店去除蘇聯風 重新開幕變這樣...
- 護膚店欠稅百萬 國稅局移送查封
- 《4月徵文》外派經驗談
- 日滑冰后淺田引退 日體壇震驚
- 韋禮安想要說相聲 自認特色是...
- 柳俊烈使壞超Man 趙寅成也佩服
- 新版公車APP 結合藍芽微定位
- 大學招生重視語言、資訊 數學失寵
- 你也愛喝星巴克嗎？ 這款最暢銷去年賣千萬杯
- 機組員臨時插隊// 聯航強拖乘客下機 全球公憤
- 彰縣拚綠色交通 盼捷運延伸和美、鹿港
- 台陽美展80年 展創會7畫家作品
- 普立茲獎揭曉 獲獎關鍵「挑戰權威」
- 助長輩不宅在家 台中進公寓大樓辦活動
- 力行國小改建 投建築師公會協助
- 自由廣場》何不對中國發佈紅色旅遊警示？
- 疑棲地流失 黑腹燕鷗少4千隻
- 美光併購前涉竊密投中 5前華亞科主管交保
- 未搭配專用硬質床墊 嬰趴睡芬蘭嬰兒床悶死
- 立院三讀 宰食貓狗最高罰25萬
- 休養2月 負傷鬼蝠魟活跳跳
- 「獨步」鬥雞獎座 王英信設計
- 《機場捷運各站系列報導》A20興南站 近市區具發展能量
- 中西醫治高血壓 失智率可降到65％
- 麥擱問~蔡依林樹離金城武樹僅百公尺
- 電競產品當紅 微星、技嘉爭鋒
- 新北香氛潑水節 緬甸八大生肖加持
- 新港漁會超收保費 漁民嗆還錢
- 婦聯會捐衛福部160億 黨產會點頭
- 豪後衛飆「雙十」 締籃網近10年最佳
- 枋寮掩埋場堆出垃圾山 鄉代直嗆環局違法堆積
- 小宇接受信招待紓壓 Live唱太好 老蕭喊賤
- 自由廣場》看丹麥 我們台灣人應該反省
- 星超羽賽今開打 小戴拚5連冠
- 〈徵文啟事〉員工旅遊 家屬跟不跟
- 東芝去年前3季 虧損5762億日圓
- 感動與滿足─澳洲豪華之旅
- 被拍到牽新歡十指緊扣 議員戴錫欽新對象是...
- 自由廣場》李明哲家書關鍵字：協助調查
標題：打火英雄竟縱火 不值憫恕改判３年半
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email