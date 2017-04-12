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打火英雄竟縱火 不值憫恕改判３年半

2017-04-12

陳睿澄曾獲141支功獎

〔記者黃建華、王秀亭／綜合報導〕擔任消防員7年多、獲得141支功獎的台東縣消防員陳睿澄，去年到阮女高市住處討債未果，縱火後逃逸，幸未造成傷亡。橋頭地院認為陳睿澄年輕失慮且已和解賠償，援引「刑法」59條「情堪憫恕」，減刑輕判緩刑，但檢方上訴，高雄高分院認為陳睿澄身為消防員，應知火災危險性，卻為1萬8000元債務而侵入住宅縱火，「不值得憫恕」，撤銷緩刑，昨天改依放火未遂罪判刑3年半。

為1萬8債務侵入住宅縱火

台東縣消防局副局長盧東發表示，待收到法院判決書後，會再做內部討論，恐依規定對陳睿澄做出停職處分，而陳睿澄不受訪，僅透過消防局表示將再上訴。

判決指出，26歲的台東縣消防局消防員陳睿澄，與越南籍阮女有債務糾紛，於105年4月5日下午，赴阮女位於高市岡山區的大樓10樓租住處討債未果，憤而用三秒膠破壞大門門鎖後離去，阮女致電向陳理論，陳懷恨在心，同日傍晚再度前往阮女住處，趁其門鎖遭破壞無法上鎖，而阮女及室友外出無人在內，侵入縱火，燒毀屋內窗簾、大門等設施，幸被消防員及時撲滅，才未釀傷亡。岡山警分局調閱監視器，查出陳睿澄縱火。

橋頭地院一審時，陳睿澄賠阮女12萬元、賠房東6萬9500元、賠大樓管委會7千元，達成和解，於法院坦承犯行，一審認為他深表悔意，犯罪情節非重，且未釀傷亡，認為與其所犯放火燒毀建築物罪之7年以上徒刑的法定本刑相較，即使依「未遂犯」減輕其刑，猶嫌過重，認為被告所為，有「足堪憫恕」之處，且被告過去無前科，經此教訓，當知所警惕，信其無再犯之虞，而被告任台東縣消防局消防員，自102年起至105年9月累計嘉獎134次、記功7次，若因本案入監服刑，勢必斷送其公職生涯，故在去年12月從輕發落，判刑2年，緩刑5年，以勵自新。

但檢方提出上訴，高雄高分院二審認為，陳身為消防員，明知縱火可能釀成傷亡的重大危險性，僅為1萬8000元債款就預謀犯案，購買汽油縱火燒人房子，「難認有何情堪憫恕」，撤銷原判，改為判刑3年半。

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  • 陳睿澄服務的台東縣消防局。 （記者王秀亭攝）

    陳睿澄服務的台東縣消防局。 （記者王秀亭攝）

  • 《小檔案》刑法59條「情堪憫恕」

    《小檔案》刑法59條「情堪憫恕」

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