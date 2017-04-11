夜遊團驚見男屍 警︰恐遭殺害棄屍
2017-04-11
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕夜遊團體「鬼故事夜遊團」，上週六在宜蘭夜遊，竟在頭城鎮新峰瀑布廢棄遊樂區發現男屍，警方初判為燒炭自殺，但死者躺在鋪滿冥紙的木桌，現場還有插著香的腳尾飯，當地是否為第一現場？有無加工自殺或他殺後故佈疑陣的可能？警方也不敢排除，明（12）日將解剖屍體，確認死因並釐清身分。
是自殺或他殺 明將解剖確認
夜遊團在新峰瀑布廢棄遊樂區一棟建築物2樓浴室，發現躺在紙錢上的男屍，警方懷疑是新北市40多歲陳姓竊盜通緝犯。有民俗專家認為，很少有亡者先替自己準備好冥紙、腳尾飯再自殺的，此案相當離奇。
一名資深偵查隊員說，他也沒碰過這種自殺案例，有可能真是死者自己放的，希望身後好走；也有可能是死者遭人殺害，然後再運至廢墟棄屍，故佈疑陣，但這些仍待進一步釐清。
礁溪警分局偵查隊長吳正忠表示，明日將解剖屍體，確認死者生前有無中毒或其他疾病，釐清真正死因，並採集口腔唾液，比對DNA是否為建檔嫌犯，也可採驗指紋確認身分。
吳正忠說，現場沒有打鬥痕跡，炭火也有燃燒，初步判斷應是自殺，是否為他殺仍待解剖釐清，而根據現場遺留的衣物與手錶，仍難判斷身分，警方會再進一步查證。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 批新加坡是金絲雀 星國學者看法兩極
- 滑冰》日花滑冰后淺田真央閃電引退
- 轟港又批星 柯否認失言拒道歉
- 《風傳媒》併購《新新聞》 經營團隊不異動
- 抗匯兌壓力 國泰金前三月EPS0.84元
- 自由廣場》在捷運遇見柯P
- 斗六鐵路立體化 交部允撥900萬初期規劃
- 陳菊訪杜拜 DPW集團允回訪高雄
- 立院聲援李明哲 抗議中國漠視人權
- 神奇雷射武器 美軍逼近實用化
- 大堡礁連2年嚴重白化 科學家：復育零希望
- 自由談》北京的「政治寒夏」來臨
- 查封物拍賣 高山茶供試喝
- MVP之爭 延燒西部季後賽首輪
- 美稱 美俄因敘利亞衝突可避免
- 「撿到」晉級 拓荒者謝雷霆
- 323佔政院案》審判長：馬欲強行通過服貿 才引發抗爭
- 周湯豪遺傳老媽舞魂 代言捷運街舞大賽
- 倒插五星旗 港議員遭訴
- 神秘堆石 武陵綠隧成奇景
- 台股青紅燈》大同之龜笑鱉無尾
- 自行車專班 大葉大學產學合作
- A19桃園體育園區站 連接棒球場
- 南韓大選民調交叉 安哲秀首度領先
- 帶狀高積雲玩疊疊樂 池上現美景
- 〈圖文專欄〉Sansan的插畫收藏盒
- 花蓮193縣道拓寬8度退回 環委：浪費時間
- 前瞻計畫公聽會 藍綠吵成一團
- 刷卡繳牌照稅 聯邦銀有優惠
- 竹市寶山路往園區 將增調撥車道
- 37歲賈西亞 終於穿上綠夾克
- 冬山河親水公園擬供住宿 民宿反彈
- 〈愛情軍師團〉4～5月徵文啟事
- 銀膠菊肆虐彰、雲 投縣警戒
- 〈上班一族4月徵文〉外派經驗談
- 剷除北韓核威脅 美拉中背書
- 2017普立茲獎揭曉 紐約每日新聞等上榜
- 國際現場》Google投資樂金1兆韓元
- 民宅設光電板 東縣祭補助
- 學生抗議 附中報警 教長：不適當
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：夜遊團驚見男屍 警︰恐遭殺害棄屍
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分