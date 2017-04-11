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夜遊團驚見男屍 警︰恐遭殺害棄屍

2017-04-11

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕夜遊團體「鬼故事夜遊團」，上週六在宜蘭夜遊，竟在頭城鎮新峰瀑布廢棄遊樂區發現男屍，警方初判為燒炭自殺，但死者躺在鋪滿冥紙的木桌，現場還有插著香的腳尾飯，當地是否為第一現場？有無加工自殺或他殺後故佈疑陣的可能？警方也不敢排除，明（12）日將解剖屍體，確認死因並釐清身分。

是自殺或他殺 明將解剖確認

夜遊團在新峰瀑布廢棄遊樂區一棟建築物2樓浴室，發現躺在紙錢上的男屍，警方懷疑是新北市40多歲陳姓竊盜通緝犯。有民俗專家認為，很少有亡者先替自己準備好冥紙、腳尾飯再自殺的，此案相當離奇。

一名資深偵查隊員說，他也沒碰過這種自殺案例，有可能真是死者自己放的，希望身後好走；也有可能是死者遭人殺害，然後再運至廢墟棄屍，故佈疑陣，但這些仍待進一步釐清。

礁溪警分局偵查隊長吳正忠表示，明日將解剖屍體，確認死者生前有無中毒或其他疾病，釐清真正死因，並採集口腔唾液，比對DNA是否為建檔嫌犯，也可採驗指紋確認身分。

吳正忠說，現場沒有打鬥痕跡，炭火也有燃燒，初步判斷應是自殺，是否為他殺仍待解剖釐清，而根據現場遺留的衣物與手錶，仍難判斷身分，警方會再進一步查證。

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  • 夜遊團驚見男屍。（資料照）

    夜遊團驚見男屍。（資料照）

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