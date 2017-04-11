情郎劈3女 恨他偏心跳樓送命

2017-04-11

廖女在臉書留遺言 好友來電晚了一步

〔記者吳昇儒／基隆報導〕翁姓男子同時劈腿3女，3女中的廖女認為翁男較偏愛蔡姓女友，情緒失控，前天下午在臉書寫下︰「我今天會這樣，都是你們害的！」留言隔不到兩小時，就從6樓高的租屋處一躍而下，送醫不治；翁男得知趕到，痛哭失聲。

翁男痛哭失聲

據悉，無業的34歲廖女曾有過兩段婚姻，她與在工地擔任包商的45歲翁男認識多年，兩人日久生情，直到廖女結束第2段婚姻，而廖女與翁男交往時，發現他同時周旋於3女之間，但仍願意與他在一起，並在兩年前住進翁男租的套房。

警方調查，未婚的翁男手頭寬裕，大享齊人之福，每月花一萬元租下基隆市麥金路上一棟公寓的一層樓，該樓有兩個房間，剛好給廖女與翁男另一蔡姓女友分別居住；翁男在基隆市七堵區還有一名女友，該女幫他生下一子。

警方初步調查，廖女疑因不滿男友對蔡女較好，情緒激動，前天下午1點多在臉書留下遺言︰「你們怎麼可以這樣對我！」指控都是翁男跟蔡女所害，下午約2點50分從窗戶跳下輕生。

救護人員趕抵時，廖女跌落地面，已無生命跡象，送醫搶救後，因肝臟破裂及嚴重內出血不治。

意外發生後，翁男聞訊趕來，難忍悲傷，數度痛哭失聲。翁男向警方表示，最近女友跟他常吵架，但他未說明為什麼與廖女起爭執。

翁男︰2人最近吵架

據了解，警方發現廖女電腦停留在臉書留言頁面，有好友看到她的留言打電話來關心，可惜廖女已輕生。

處理警員感慨表示，如果廖女早點接到好友的電話，或者跳樓的時候能夠多想一點，跳躍的角度再偏一點，撞上兩側的雨遮，或許就能避免這起憾事。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980