家屬怒控 警和盧妻套招

2017-04-11

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕游浩強與前立委盧嘉辰妻子吳麗香發生車禍身亡，游妹在臉書社團「爆料公社」暗批檢警縱放、偏袒吳女，監視器角度甚至「套招」，配合吳麗香的「中線左轉」謊言；檢警對此一一反駁，指均依法送辦，無縱放偏袒。

檢警澄清一一反駁

游妹指控，為何吳麗香撞死人可以當場離開？在第三天採證時，警方為何禮遇吳麗香走派出所後門，甚至奉茶？警方提供的監視器畫面角度也配合吳麗香的「中線左轉」謊言，幸好游男有行車紀錄器；此外，家屬也質疑，檢方在醫院往生室開偵查庭時，禮遇吳女可由盧嘉辰陪同，游父只能單獨進入不准提問，她希望大家幫忙找公道，讓特權到此為止。

蘆竹警方昨天表示，該路口內側車道可以迴轉，吳女從路邊跨過兩個車道大迴轉，已違反兩項交通法規；因本案不是當場死亡車禍，報請檢方同意後才讓吳女於第二天偵訊，相關監視器影像等證據都送到地檢署偵辦；至於一般民眾到派出所洽公，警方都會提供茶水。

桃園地檢署表示，檢察官開臨時偵查庭，主要是訊問肇事者，雙方僅由一名最親近的親屬在場，不可能讓所有親屬都進入偵查庭，而且當時並不知吳女身分。

游男姑姑表示，姪子是長子，大學畢業就到科技公司上班，工作認真也很孝順，一肩擔起妹妹的大學學費，不料遭此橫禍。