威力彩》頭獎連16摃

2017-04-11

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106000029期威力彩，頭獎連16摃，累積至下期頭獎2.95億元。昨晚開獎的第106000085期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落台北市中山區龍江路358號「海之星投注站」。