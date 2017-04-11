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生意遍全台 檢警抄淫窟扣名車

2017-04-11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄檢警本月5日查獲前鎮警分局復興所彭姓警員買春，隨後搗破這個網路賣淫集團，將7名成員送辦，賣淫集團主嫌陳姓夫妻於7日被法院裁定收押，檢方並查扣多輛名貴轎、跑車。

高雄橋頭地檢署承辦媒介性交易案，追查網路賣淫集團，5日至高市三民區大樓套房查獲集團機房，逮捕陳男及蔡姓妻子共7人。

夫妻檔身價逾3千萬

檢方指出，該集團以陳姓夫妻檔為首，在陳男的三民區大樓套房設立機房，提供成員透過手機電話，接受來電嫖客詢問，指派應召女從事性交易，營運規模擴及全國。

檢方發現陳男名下存款百餘萬元，房地總價值近2500萬元，另查扣陳男名下BMW X6系列休旅車、X4系列雙門跑車各1輛、哈雷型、印地安型大型重型機車共4輛，總價值近千萬元，疑為犯罪所得購置的動產、不動產，向法院聲請扣押財產獲准。

而檢警在三民區套房查集團機房時，得知應召女正在摩鐵交易，循址前往查緝，查獲彭姓警員買春。事後，前鎮警分局長陳宗能自請處分，復興所長調非主管職務，彭員記過並被依違反社維法裁罰。

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  • 檢方查扣陳男的哈雷型、印地安型大型重型機車。（記者陳文嬋翻攝）

    檢方查扣陳男的哈雷型、印地安型大型重型機車。（記者陳文嬋翻攝）

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