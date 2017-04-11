撇嫩妻和少女嘿咻 小爸爸輕判6月

2017-04-11

〔記者楊國文／台北報導〕已婚的18歲鄭男瞞著嫩妻，和15歲少女小碧（化名）交往，偷偷帶她回家2度性交，直到母親發現女兒懷孕，帶小碧墮胎並提告，高等法院斥責鄭男犯行造成小碧身心痛苦，但審酌2人是男女朋友而發生性關係，鄭行為時僅18歲，昨輕判6個月徒刑，得易服社會勞動；可上訴。

判決指出，鄭男5年前參加教會活動認識小碧，鄭男國中畢業不久，和嫩妻結婚、生子，前年1月，鄭男隱瞞妻子和小碧交往，1個多月後趁太太不在家，大膽將小碧帶回住處2度性交。

前年5月間，小碧懷孕害喜，母親追問，小碧坦承肚中孩子是鄭男的，鄭男嚇得避不見面，小碧的父母帶她去墮胎並提告。

鄭男否認性侵，辯稱不知她未滿16歲，但審理時說溜嘴稱「我當時急著想發生性關係，沒有再確認她是否已滿16歲，不管那麼多了」，

高等法院認定，2人已認識多年，鄭男顯然早已知悉小碧根本未滿16歲，尤其是他已婚生子，竟還性侵小碧，對小碧造成嚴重傷害，因此判刑。