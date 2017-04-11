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男大生遭男偷拍洗劫 還得愛滋

2017-04-11

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市男大學生阿龍（化名），被33歲男性友人沈某約到摩鐵陪睡，結果慘遭偷拍裸照恐嚇並洗劫財物，更慘的是，阿龍隔年發現罹患愛滋病，懷疑遭沈男傳染，怒控違反《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》；但檢方查出，阿龍曾未戴保險套與其他人「嘿咻」，罹患愛滋不一定與沈男有關，感染源也可能來自其他人，偵結後不起訴。

檢方調查，阿龍103年10月31日收到沈男LINE訊息，要求到台中某摩鐵會合，他南下赴約並與沈男出遊，返回摩鐵後為了助性，吸食沈男提供的安非他命，兩人未戴保險套就直接上陣。

曾無套和別人做愛 告不成對方

完事後，阿龍累趴睡著，慘遭沈男拍攝裸照，還偷走阿龍手機、洗劫財物後離去，阿龍醒來才驚覺被丟包摩鐵，報警控告沈男妨害秘密、竊盜等罪，沈男已被桃園地檢署起訴。

阿龍以為報警揪出沈男、讓他接受法律制裁就好，豈料，他隔年驗出罹患愛滋病，懷疑被沈男傳染，氣得控告沈。

目前因竊盜案在監獄服刑的沈男，偵訊時坦承早在5年多前就診斷罹患愛滋病，當天跟阿龍「嘿咻」時未戴保險套，不過，阿龍出庭時也說，不確定是不是被沈男傳染，之前也曾未戴套就與其他人「嘿咻」。

檢方認為，阿龍罹患愛滋不一定與沈男有關，感染源也可能來自其他人，偵結後不起訴處分。

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  • 桃園地檢署。（記者鄭淑婷攝）

    桃園地檢署。（記者鄭淑婷攝）

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