台商澳洲翻車 1死14傷

2017-04-11

〔記者呂伊萱／台北報導〕世界台灣商會聯合總會近日在澳洲墨爾本舉辦會議，會後多名僑胞在當地旅遊，卻不幸發生車輛翻覆意外，造成1名芝加哥青商成員死亡，14人輕重傷。

世界台商總會於4月7日至9日，在墨爾本舉行第23屆第2次理監事聯席會議，計有600餘人參加。會後有28名台灣青商會員及眷屬，搭乘租賃巴士赴大洋路（Great Ocean Road）旅遊，卻於當地時間10日在Glenaire附近發生車輛翻覆意外，造成1人死亡、14人輕重傷。

外交部與僑委會昨晚表示，澳洲警方在事發地點全力搶救，已將傷者分送醫院，外交部與僑委會表示，已啟動緊急聯絡機制，除慰問及探視外，也協助安排車輛，將未受傷的台商會員送回墨爾本。