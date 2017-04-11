毒品混用易代謝 學生黑數更難查
2017-04-11
〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部調查，去年藥物濫用的通報學生數，比前年少743人，降幅達4成多，但這並非校園防毒有見成效，而是青少年混用毒品降低純度，加上易代謝難檢出，形成施毒黑數；面對三、四級毒品氾濫，法務部擬推強制諮商治療，盼降低施毒人口。
立法院昨針對校園毒品氾濫問題進行質詢，更指現在出現很多新興毒品，把毒品偽裝成咖啡包、糖果、茶包、小饅頭、王子麵等，立委陳亭妃批，學生如果拿到，根本很難分辨，但教育部相關防毒宣導仍制式化，跟不上時代。
法部擬推強制諮商治療
教育部昨也報告，去年校園通報的施毒學生數1006人，比前年的1749人下降743人，下降幅度達42.48％，但研判並非防毒成效彰顯，而是青少年施用的毒品多是混合性物質，使毒物純度下降，在微量施用後就代謝，不僅不易驗出，甚至還有很多新興毒品層出不窮，導致清查困難。
教育部長潘文忠也表示，過去校園毒品清查有黑數，如十八歲以上的毒品施用者被警方抓到，都會隱匿學生身分，今年二月與警政署協商，透過其資料，以身分證與姓名比對，從去年全體警方查獲人數7550人中，再掃出300多名具有學生身分的黑數。
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